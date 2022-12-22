深化各国媒体的沟通合作

哈萨克斯坦总统广播电视综合体执行经理 尼古拉·埃奈拉奈

2013年，习近平主席在访问哈萨克斯坦期间首次提出“丝绸之路经济带”倡议。如今，共建“一带一路”已经成为一个十分重要的综合性体系，将我们联系在一起，极大促进各国经贸、技术和文化等各个领域的交流，其中包括深化各国媒体的沟通合作。

当前，人类面临诸多挑战，要想实现更大发展，需要加强友好往来和互利合作。

远亲不如近邻。作为中国的友好邻邦，哈萨克斯坦期待进一步推进共建“一带一路”框架下包括媒体合作在内的各领域合作。“一带一路”新闻合作联盟已经取得很好成绩，赢得广泛认同，未来必将获得更大发展。

提供更加优质的媒体服务

西班牙埃菲社国际关系部主任 埃米利奥·克雷斯波

非常感谢有机会参加“一带一路”新闻合作联盟理事会议。

“一带一路”新闻合作联盟促进了各国媒体之间的交流合作，为进一步扩大媒体信息共享与合作提供了新的契机，让我们能够为受众和相关客户提供更加优质的媒体服务。

我们欢迎本次新加入理事会的同事，也祝贺联盟理事会所提出的各项倡议。正是因为人民日报社及各方的共同努力，才使我们今天有机会相聚一堂。期待未来进一步加强与各国媒体的联系。

创造更加良好的舆论环境

中国新闻社副总编辑 张 雷

“一带一路”新闻合作联盟自2019年成立以来，已发展成为媒体间互联互通与高效合作的重要平台、连接共建“一带一路”国家和地区的全球信息平台，架设起共建“一带一路”沿线民众的情感丝路，成为促进中外民心相通的桥梁纽带。

我们应聚合资源，打造多元联动传播的新格局。发挥主动交流的机制优势，协调共建“一带一路”国家和地区的企业、智库、民众、华侨华人以及国际多边机构等多元主体，打造联动传播的新格局，促进国际社会的了解，推动共建国家和地区间的紧密合作。

我们应强化联动，合力讲好丝路美好故事。通过联合采访、定制推送、新闻互换、融合共建等，更好呈现一批批“致富路”“连心桥”“发展港”等重大基础设施给当地民众生活带来的实实在在影响。

我们应共同发声、协同发声，加强舆论引导，为共建“一带一路”向纵深推进创造更加良好的舆论环境。

提出具有前瞻性的远景规划

苏丹媒体与新闻服务网总编辑 贾麦勒·萨伊德

共建“一带一路”倡议有助于世界各国人民实现复兴和发展之梦。阿拉伯国家是历史上丝路文明的重要参与者，也是共建“一带一路”的天然合作伙伴。

我们注意到，截至今年12月，中国已经与21个阿拉伯国家及阿盟签署了“一带一路”合作文件。阿中在基建、能源等领域实施了200多个大型项目，惠及双方近20亿人民。

共建“一带一路”倡议的实施及成果需要国际媒体的宣传和支持，我们应通过“一带一路”新闻合作联盟理事会议等机制，提出具有前瞻性的远景规划，推动共建“一带一路”向既定目标迈进。

制定面向未来发展的新战略

孟加拉国《金融快报》总编辑兼首席执行官 沙姆苏·胡克·扎伊德

疫情对世界各国产生了巨大冲击。面对当下的种种不确定性，我们需要做好准备，以更高的热情重新出发。

国际局势的动荡不安，让部分共建“一带一路”国家和地区承受发展压力。“一带一路”新闻合作联盟应当更加积极作为，进一步加强合作。

我认为，“一带一路”新闻合作联盟应制定面向未来发展的新战略，在促进共建“一带一路”国家和地区的人文交流方面发挥更重要的作用。

希望我们能够尽快就此展开更详细的讨论，我们也愿意为“一带一路”新闻合作联盟作出更多贡献。

共同谱写媒体合作新篇章

五洲传播中心总编辑 井水清

“一带一路”新闻合作联盟成立3年多来，为促进共建“一带一路”国家和地区媒体交流合作发挥重要作用，成为响应共建“一带一路”倡议、弘扬丝路精神的重要文化交流平台，为共建“一带一路”插上了信息翅膀，传递了深厚友谊。

2023年是共建“一带一路”倡议提出10周年。随着高质量共建“一带一路”不断深入，沿线各国人民都充满了新期待。我们可以通过建设影像资料数据共享中心、共同举办丝路国际影像节活动、联合推出丝路传媒青年大使计划等，共同谱写媒体合作新篇章。

相信“一带一路”新闻合作联盟理事单位和成员单位能够促进沿线国家和地区人民的相互理解信任，推动实现国相交、民相亲、心相通，助力建设更加美好的世界。

搭建促进全球发展的文明之桥

古巴拉丁美洲通讯社社长 路易斯·冈萨雷斯

近年来，受新冠肺炎疫情延宕和世界经济下行的影响，一些媒体的可持续性和可信度受到更多关注和影响。“一带一路”新闻合作联盟第二届理事会议召开，有助于推动全球范围内的新闻传播与交流合作。

媒体应成为事实的传播者、文化交流的推动者，促进平等合作和相互尊重。“一带一路”新闻合作联盟为处于不同发展阶段的媒体加强协作发挥引导作用，鼓励各成员加强联系，向受众传递积极信息和真实准确的新闻，促进民心相通。

古巴媒体支持、欢迎共建“一带一路”倡议。作为拉丁美洲的主要通讯社，我们愿意积极推动交流合作，促进各国共同发展。尽管各国存在文化等方面的差异，但也可以通过共同利益和话题团结起来，有效利用数字技术平台和社交网络等，搭建促进全球发展的文明之桥。

进一步拓展合作层次和广度

巴西《商业导报》发行人 马科斯·德奥利维拉

很高兴能够加入“一带一路”新闻合作联盟，成为这个“大家庭”的一员，并与来自世界各国的新闻媒体伙伴们共聚一堂。

当今世界正处于动荡变革的关键时刻，诸多严峻风险挑战并存。我们要尽快从疫情中复苏，克服种种困境，推动世界不断向前发展。“一带一路”新闻合作联盟成员也要团结一心、沟通合作。

此次“一带一路”新闻合作联盟理事会议的召开可谓是恰逢其时。我们希望延续此前好的合作机制，并在未来进一步拓展合作层次和广度。

丰富新闻界交流合作形式

吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》第一副总编辑 妮娜·尼奇博洛娃

今年以来，共建“一带一路”框架下的重要成果——中吉乌铁路建设不断展开，为三国媒体同行创造了更多交流机会，也为“一带一路”新闻合作联盟提供了新的报道和合作潜力。

成为“一带一路”新闻合作联盟理事单位，是巨大的信任，也是巨大的责任。人文交流是推动共建“一带一路”的重要支点，应高度重视各国民间友好往来，推动共建国家和地区民心相通。

我希望，未来“一带一路”新闻合作联盟各成员能在共建“一带一路”框架下，开展更多联合采访活动，进一步丰富新闻界交流合作形式。

此外，我们应进一步密切青年交流，培育新一代媒体人。特别是应向他们传递构建人类命运共同体等理念，以共同创造美好未来。

为媒体合作提供独特平台

缅甸瑞丹伦媒体集团副主席 彭敏散

非常高兴能够成为“一带一路”新闻合作联盟的理事单位。共建“一带一路”倡议意义重大，“一带一路”新闻合作联盟为媒体携手发展提供独特平台。我们应加强沟通，让这一平台发挥更大作用。

当前，年轻人希望获取更多信息，以更全面地了解世界。我们需要正确地了解他人，这样才能够更好地成长。我相信，“一带一路”新闻合作联盟能够促进真实新闻的传播，从而帮助更多青年掌握客观信息，通过不断学习来建设更加繁荣的未来。

以公正报道促进交流发展

马来西亚《星报》媒体集团首席内容官 吴雪茹

当前，世界经济正在进一步复苏，开放和深入对话的重要性日益凸显。只有通过开放和深入对话，我们才能够加强合作，从而建立更加深入、更加牢固的关系。媒体需要负起责任，以公正报道促进交流发展。

作为马来西亚重要的新闻报纸和媒体集团，我们深知媒体在传播信息、增进互信和建立共识等方面发挥着至关重要的作用，也深信互联网将帮助我们更好地促进交流、满足更多受众的新闻需求。

马来西亚支持共建“一带一路”倡议，支持东盟地区深化媒体合作与协作交流。“一带一路”新闻合作联盟为包括东盟国家在内的各国媒体搭建了桥梁。很荣幸成为新闻合作联盟理事单位，期待与各国同行进一步深化交流合作。

《 人民日报 》（ 2022年12月22日 11 版）

(责编：袁勃、牛镛)