新华社北京12月21日电 12月21日，中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅在北京同澳大利亚外长黄英贤举行第六轮中澳外交与战略对话。

王毅表示，此访恰逢中澳签署建交公报50周年，具有重要标志性意义。中澳关系曾长期走在中国同发达国家关系前列，给两国和两国人民带来实实在在的福祉。过去几年，中澳关系遇到困难和挫折，这是我们不愿看到的，其中的教训要充分汲取。中澳不存在历史积怨，也没有根本利害冲突，应该也完全可以成为相互需要的合作伙伴。保持中澳全面战略伙伴关系健康稳定发展完全符合两国人民根本利益，也有利于促进亚太地区和世界的和平与发展。

王毅说，中方赞赏澳新政府多次展现改善和发展双边关系的积极意愿，双方应共同落实好习近平主席与阿尔巴尼斯总理巴厘岛会晤重要共识，以纪念建交50周年为契机，回归初心、校准航向、重整行装再出发，坚持正确的相互认知和成熟的相处之道，相互尊重、求同存异、互利共赢，推动双边关系进一步改善并可持续地向前发展。

黄英贤表示，稳定、建设性的澳中关系符合两国和本地区利益。澳新政府坚持一个中国政策，不放大并管理好两国分歧，在澳中全面战略伙伴关系框架下恢复和发展各领域沟通交流。

会谈后，双方发表了中澳外交与战略对话成果联合声明。

《 人民日报 》（ 2022年12月22日 03 版）

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