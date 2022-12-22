人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

王毅同澳大利亚外长黄英贤举行中澳外交与战略对话

2022年12月22日05:47 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社北京12月21日电  12月21日，中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅在北京同澳大利亚外长黄英贤举行第六轮中澳外交与战略对话。

　　王毅表示，此访恰逢中澳签署建交公报50周年，具有重要标志性意义。中澳关系曾长期走在中国同发达国家关系前列，给两国和两国人民带来实实在在的福祉。过去几年，中澳关系遇到困难和挫折，这是我们不愿看到的，其中的教训要充分汲取。中澳不存在历史积怨，也没有根本利害冲突，应该也完全可以成为相互需要的合作伙伴。保持中澳全面战略伙伴关系健康稳定发展完全符合两国人民根本利益，也有利于促进亚太地区和世界的和平与发展。

　　王毅说，中方赞赏澳新政府多次展现改善和发展双边关系的积极意愿，双方应共同落实好习近平主席与阿尔巴尼斯总理巴厘岛会晤重要共识，以纪念建交50周年为契机，回归初心、校准航向、重整行装再出发，坚持正确的相互认知和成熟的相处之道，相互尊重、求同存异、互利共赢，推动双边关系进一步改善并可持续地向前发展。

　　黄英贤表示，稳定、建设性的澳中关系符合两国和本地区利益。澳新政府坚持一个中国政策，不放大并管理好两国分歧，在澳中全面战略伙伴关系框架下恢复和发展各领域沟通交流。

　　会谈后，双方发表了中澳外交与战略对话成果联合声明。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月22日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部