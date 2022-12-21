参考消息网12月21日报道 卡塔尔半岛电视台网站12月16日刊发题为《美国正在加剧非洲饥饿》的文章，作者是希艾拉·韦尔西洛和亚历克斯·帕克，全文摘编如下：

从新冠疫情到乌克兰冲突，再到气候变化，似乎折磨世界的所有灾难都汇聚在一起，令饥饿更加严重，联合国关于饥饿的最新报告称，今年全球营养不良人数的增加抵消了过去十年取得的任何进展。

然而，尽管世界多年来从未出现过如此严重的饥饿，但学者们长期以来一直警告说，一场灾难正在逼近，世界粮食系统比以往任何时候都更加相互关联和复杂。

但是，由美国领导的最近为消除饥饿所进行的国际努力，非但没有减少粮食系统的脆弱性，反而进一步加剧了粮食系统的全球化——尤其是对非洲而言。

就在本周，美国总统乔·拜登向聚集在华盛顿的非洲领导人承诺，美国“全力支持”非洲，但美国需要确保以正确的方式“全力以赴”，尤其是在食品方面。

当前的危机始于多种与流行病相关的冲击汇集到粮食系统中，包括封锁、全球经济衰退等，与气候变化相关的天气事件、通货膨胀和乌克兰冲突加剧了这些压力，使得复杂且高度工业化的粮食系统无法为世界上最需要的人提供服务，即使它为全球北方维持了稳定的供应。

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