新华社坎帕拉12月21日电（记者聂祖国 吉莉）乌干达中国商会20日在首都坎帕拉举行《2022年乌干达中国企业社会责任报告》发布会。乌副总统阿卢波、工程与交通部长瓦马拉等乌方官员，中国驻乌干达大使张利忠以及在乌中资企业和机构代表等出席发布会。

这是在乌中企首次发布此类报告。报告图文并茂地详尽展示了部分中资企业在乌医疗卫生、教育与体育事业、服务民生、促进就业以及环境保护等方面履行社会责任的积极实践。

阿卢波在致辞中对中国企业持续助力乌经济社会发展、提高当地人就业和生活水平表示感谢。她说，中国在乌干达交通和能源基础设施建设领域发挥了关键作用。

张利忠在致辞中列举一系列数据，充分展现中国企业在乌干达不仅开展务实合作，还在医疗卫生、就业、教育赋能以及环境保护等领域开展了一系列“小而美、见效快、惠民生”的项目，为乌干达经济社会发展作出巨大贡献。他表示，中方愿以两国建交60周年为契机，进一步深化两国友好合作关系，同乌方携手落实中非合作论坛第八届部长级会议成果，持续造福两国人民。

发布会上，乌政府部门官员、与会企业代表、当地专家学者以及中企项目当地受益人代表等进行了分组交流。

据乌干达中国商会会长单位代表李金成介绍，目前乌干达中国商会拥有近110家会员单位，涉及贸易、工程承包、石油和矿产资源开发等领域。

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