新华网首尔12月21日电（记者周思雨）由中日韩合作秘书处发起的“中日韩精神——2023年度汉字”征集活动第二轮票选于19日至31日举行。公众将在首轮票选出的12组汉字词中，最终票选出1个最能代表2023年中日韩精神的汉字词。最终投票结果将于2023年1月9日公布。

由中日韩合作秘书处发起的“中日韩精神——2023年度汉字”票选活动于12月1日至31日举行。（中日韩合作秘书处供图）

“中日韩精神——2023年度汉字”票选活动于12月1日至31日举行，公众可通过中日韩合作秘书处官方网站及微博、推特等境内外社交媒体平台进行投票。首轮票选于13日结束，经中日韩三国专家商议，获得高票的前12组汉字词“安定”“和合”“共感”“相照”“和”“望”“相生”“同伴”“尊”“稳”“韧” “信”于日前发布。

活动由中日韩合作秘书处发起，今年为第一届，旨在鼓励中日韩三国民众积极参与中日韩合作进程、共话三国发展美好未来，特别是以汉字这一三国共同文化财产为纽带，表达对三国的美好祝福，促进民心相通。

中日韩合作秘书处于2018年首次出版《中日韩共用汉字词典》，以推动促进三国人民间相互交流，社会反响良好。

2011年，中日韩政府为深化三国合作，在首尔成立常设国际组织——中日韩合作秘书处。秘书处设立以来，在三国政府指导下，积极为三国机制化合作提供支持，在经贸、文化、青年、媒体、灾害管理等领域主办众多合作项目，成为三国深化合作的主要平台。

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