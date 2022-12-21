新华社加拿大蒙特利尔12月20日电 综述：中国将积极引导“框架”目标落地

新华社记者黄垚

《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议当地时间20日凌晨在加拿大蒙特利尔完成相关议程后休会。COP15主席、中国生态环境部部长黄润秋20日表示，未来两年中国将继续担任主席国，积极引导“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”（简称“框架”）目标落地，确保通过的相关决定得到全面落实。

经过近两周的谈判磋商，各缔约方于当地时间19日凌晨在“框架”目标、资源调动、遗传资源数字序列信息（DSI）等关键议题上达成一致，通过了“框架”成果文件。会议最终通过共计62项决定。黄润秋在COP15第二阶段会议大会主席新闻发布会上说：“国际社会普遍认为达成的‘框架’是一个兼具雄心和务实平衡的框架。”

他介绍，“雄心”主要表现在：“框架”提出到2030年保护至少30%的全球陆地和海洋，“这是一个雄心勃勃的目标”；同时，在资源调动方面，最大的成功是在全球环境基金下设立生物多样性基金，发达国家向发展中国家提供生物多样性保护资金，到2025年每年提供200亿美元、到2030年每年300亿美元，并提出到2030年从各个渠道包括从官方发展援助、金融机构、私营部门等方面每年调集2000亿美元的生物多样性保护资金；此外，“框架”历史性地将DSI纳入推进进程，并提供了下一步路线图。

“在务实平衡方面，我们对目标和对支持目标实现的资源调动能力进行了深入分析和非常精细的把握，不断探索两者之间的平衡。”黄润秋说，基于《生物多样性公约》附属机构的技术支持，通过多轮谈判和工作组会议后，最终找到了目标和资源调动两者之间的最佳结合。

未来两年，中国将继续担任主席国，全面指导并推动COP16之前会间会的相关进程，积极引导“框架”目标落地，包括尽快设立生物多样性基金，并投入使用；建立DSI惠益分享多边机制，启动不限名额工作组，开展相关工作等。

一直以来，资源调动和资金支持在谈判磋商中备受各方关注，对许多发展中国家而言，也是“框架”能否有效实施的关键。黄润秋表示，中国作为全球最大的发展中国家，将根据公约有关规则履行自己的职责和义务。

去年，中国宣布率先出资成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业。目前，中国是全球环境基金捐资国中最大的发展中国家，自2019年起，也是《生物多样性公约》及其两个议定书核心预算的最大出资国。此外，在南南合作框架下，中国还为其他发展中国家生物多样性保护提供物资捐助、技术援助、培训等。黄润秋说，未来，中国将继续努力为发展中国家提供力所能及的资金、技术和能力支持。

此外，黄润秋表示，将积极推动各缔约方按照“框架”要求，更新国家生物多样性战略与行动计划，将生物多样性纳入各级政府部门和所有行业主流，为生物多样性保护调动所有可能的资源，及时开展监测、报告和审查。同时加强宣传教育和信息分享，确保土著居民和地方社区、妇女和女童、儿童和青年，以及全社会的广泛参与。

COP15主题为“生态文明：共建地球生命共同体”，大会包含两个阶段会议。第一阶段会议2021年在中国昆明成功举行；第二阶段会议于今年12月7日在《生物多样性公约》秘书处所在地蒙特利尔开始举行。COP16按计划将于2024年在土耳其召开。

(责编：贾文婷、张悦)