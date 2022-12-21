新华社利马12月20日电（记者郝云甫）秘鲁外交部20日发表声明，宣布墨西哥驻秘鲁大使巴勃罗·蒙罗伊为“不受欢迎的人”，并要求其72小时内离境。

秘鲁外长塞西莉亚·赫瓦西当天说，秘鲁政府的决定是对墨西哥总统洛佩斯对秘鲁内政一再发表不恰当言论的回应。秘鲁政府认为洛佩斯的言论违反了不干涉别国内政的原则。

墨西哥外长马塞洛·埃布拉德20日通过社交媒体推特表示，秘鲁政府的决定毫无根据、应受谴责。蒙罗伊的行为符合法律，符合不干涉原则，墨西哥政府不会改变立场。

近日，墨西哥总统洛佩斯因多次表态支持秘鲁时任总统卡斯蒂略并抨击秘鲁右翼势力导致两国关系持续紧张。墨西哥政府20日宣布已向卡斯蒂略的家人提供政治庇护。

秘鲁国会7日以“违宪解散国会、篡夺公权力”为由将卡斯蒂略弹劾下台，警方随后将其拘留。卡斯蒂略被弹劾当天，时任副总统迪娜·博卢阿特宣誓接任总统职务。卡斯蒂略的支持者连日来在全国多地抗议示威，提出释放卡斯蒂略、博卢阿特辞职、尽快举行总统和国会选举等。示威者与警方发生冲突，造成人员伤亡。秘鲁国防部长奥塔罗拉14日宣布全国进入为期30天的紧急状态。（参与记者：吴昊、朱雨博）

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