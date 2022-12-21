新华社安曼12月20日电（记者冀泽）第二届巴格达合作与伙伴关系会议20日在约旦侯赛因国王会议中心举行。与会各方呼吁支持伊拉克在维护安全稳定、实现全面发展、推进经济一体化等方面的努力。

本届会议由约旦国王阿卜杜拉二世主持。法国总统马克龙、埃及总统塞西、伊拉克总理苏达尼等国家领导人，以及一些地区和国际组织代表出席会议。

阿卜杜拉二世在开幕致辞中表示，伊拉克的安全、稳定和繁荣是地区稳定的重要基石。本次会议的召开展现了与会各方支持伊拉克实现稳定与繁荣的决心，希望通过此次会议深化区域经济等领域合作，帮助伊拉克实现安全与发展。

苏达尼在致辞中说，伊拉克政府对在共同利益的基础上建立区域和国际伙伴关系持开放态度，包括建立连接伊拉克与周边国家的综合战略项目等。与此同时，伊政府正努力在立法、担保等层面改善投资环境，以吸引更多投资者。

会后发表的联合声明说，与会各方将在首届会议取得的成果上，继续支持伊拉克维护主权、安全与稳定，同时重点加强与伊拉克在能源、水资源、电网互联、基础设施建设、食品安全和应对气候变化等领域的合作。联合声明还谴责一切形式的极端主义和恐怖主义，重申支持伊拉克打击恐怖主义、实现各领域全面发展和经济一体化的努力。

首届巴格达合作与伙伴关系会议于2021年8月在伊拉克首都巴格达举行。

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