新华社德黑兰12月20日电（记者高文成）伊朗外长阿卜杜拉希扬20日说，伊朗愿意根据此前达成的成果草案完成在奥地利首都维也纳举行的伊朗核问题全面协议恢复履约谈判。

据伊朗外交部网站消息，阿卜杜拉希扬当天在约旦首都安曼会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利时作出上述表态。阿卜杜拉希扬同时表示，为达成协议，相关方要避免将问题政治化，应采取务实态度，作出必要决策。

博雷利在社交媒体上说，双方“同意必须保持沟通畅通，并在维也纳谈判的基础上恢复履行伊核协议”。

据报道，美国国家安全委员会战略沟通协调员柯比当天表示，美方欢迎欧盟与伊朗进行沟通，但恢复履行伊核协议不是美国当前关注焦点。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。2021年4月起，伊核协议相关方在维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题，美国间接参与谈判。今年8月初，欧盟向谈判参与方提交了一份关于恢复履行伊核协议的“最终文本”。伊朗和美国随后针对这一文本互相交换书面意见，谈判自9月起未取得明显进展。

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