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西班牙推出“数字人才签证”

本报记者  许海林
2022年12月21日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　随着利用互联网远程办公的人越来越多，西班牙政府近期批准实施“数字人才签证”政策，希望吸引更多相关行业人才到西班牙居住和生活。这种签证面向无需到固定地点上班、依靠互联网远程工作的人群。西班牙政府希望通过“数字人才签证”政策促进商业繁荣，加快经济复苏步伐。

　　据报道，“数字人才签证”的申请者必须来自欧盟以外国家，过去曾受雇于某个西班牙以外的企业或机构，已远程办公至少一年。另外，申请者必须在西班牙有住所，并能提供财力证明。西班牙把申请者最低月收入门槛设定在2000欧元左右。“数字人才签证”持有者在西班牙居留期间能够享受比标准税率低10个百分点的优惠税率，创业者将得到税收政策的支持。该签证最初有效期为12个月，随后可根据申请人的具体情况续签至最多5年，申请人的配偶、子女也可同时申请该签证。

　　西班牙政府致力于发展数字经济。马德里、巴塞罗那和巴伦西亚等城市一直是欧盟数字人才聚居地。巴塞罗那希望将该市打造为技术中心。如今，巴塞罗那备受初创企业欢迎。巴伦西亚旅游局市场和品牌经理米盖尔·佩雷斯对记者表示，巴伦西亚作为一个宜居城市，将持续优化创业创新环境，为很多持“数字人才签证”前往该地工作生活的外国人士提供服务和便利。

　　除了大城市，西班牙一些村镇也凭借高速优质的网络、低廉的生活成本，形成吸引数字人才的优势。目前，西班牙约30个乡村加入了“欢迎远程工作者乡村网络”，期望吸引更多远程工作者到当地生活，为相关地区增添新的活力。有些村镇还开设了专门的网页，介绍村镇规模、风土人情、基础设施、生活开销等，为想要远离大城市喧嚣的数字人才提供详细参考。

　　西班牙第一副首相兼经济与数字化改造事务大臣纳迪娅·卡尔维尼奥表示，希望“数字人才签证”政策能够通过便利远程工作者、自由职业者等在西班牙工作和生活，吸引和留住更多人才。

　　（本报马德里12月20日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年12月21日 15 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

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