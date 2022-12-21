本报记者 岳林炜

日本政府和东京电力公司（简称东电公司）一意孤行不断推进福岛核污染水排海准备工作，持续遭到广泛谴责和质疑。国际社会普遍认为日方做法极其不负责任，将使海洋生态环境受到放射性污染，最终危害人体健康。多方敦促日本政府研究替代处理方案。

“坚决反对核污染水排海的想法没有改变”

自今年8月初东电公司正式启动核污染水排放海底隧道工程以来，相关准备工作一直没有停止。近期，东电公司在福岛第一核电站距海岸1公里处的海底隧道出口处设置了“沉箱”，排放核污染水的隧道出口将与其相连，核污染水将流经海底隧道并从“沉箱”上部排入海洋。据日本《福岛民报》近期报道，为缩短核污染水排放隧道的建设工期，东电公司将提前在福岛第一核电站内部安装排水槽，这是核污染水进入海底隧道前的必要过程，原计划于明年3月开始施工。

日本多方重申反对核污染水排海计划。不久前，岩手县13个地方政府行政负责人召开会议并达成一致意见，将继续反对日本政府和东电公司的核污染水排海计划。此前，宫城县知事村井嘉浩向日本中央政府和东电公司明确表示：“宫城县民众反对核污染水排海并将反对到底。”宫城县的渔业产量在日本名列前茅，一直以来，该地区的渔业界人士及县政府、县议会都明确反对核污染水排海计划。宫城县议会分别在2017年9月和2020年3月两次以全票通过“反对核污染水排海计划”的意见书。宫城县政府坚持要求日本中央政府研究核污染水排海以外的替代处理方案。

渔业团体也坚决表达反对立场。11月22日，日本经济产业大臣西村康稔与日本全国渔业协会联合会（简称全渔联）会长坂本雅信举行会谈时表示，日本政府在2022年度第二次补充预算案中设立500亿日元（1美元约合132日元）规模的新基金，用于补贴渔船燃油成本，寻求渔业团体对核污染水排海计划的理解。坂本雅信就此发表声明称，全渔联反对核污染水排海的立场没有改变。此前，日本政府和东电公司在茨城县水户市举办说明会，就排海计划向相关渔业团体进行解释。出席说明会的茨城沿海地区渔业协会联合会会长飞田正美表示，核污染水排海将对子孙后代的生活造成影响，“即使听了说明，我们坚决反对核污染水排海的想法没有改变。”

“日本政府没有吸取福岛核电站事故的教训”

日前，日本媒体刊文揭露东电公司制造核污染水安全假象误导公众的事实。《东京新闻》称，东电公司在接待参观福岛第一核电站的访客时，用于演示的放射剂量检测仪根本测不出放射性氚，而且只能对浓度超过一定限度的放射性铯产生反应。东电公司试图以此向参观者“证明”经过处理的核污染水的安全性。据悉，自2020年7月起，东电公司已经向约1.5万名参观者进行了演示。日本专家批评指出，这是为实施核污染水排海计划而进行的误导性宣传。东京大学环境分析化学专业的学者小豆川胜见表示，东电公司的演示从科学角度看“完全没有意义”。

日本非营利组织核能资料信息室联合代表伴英幸近期在日本环境科学专业报刊《环境新闻》上撰文，呼吁日本政府放弃核污染水排海计划。该文称，核污染水经过处理后仍含有放射性氚等64种放射性物质，无论怎样稀释核污染水，放射性物质的排放总量是不变的。一旦排放入海将使海洋环境遭到放射性污染，并通过食物链传导蓄积，最终对人体健康和生态环境产生负面影响。

“日本执意推进核污染水排海计划很不负责任。日本政府和东电公司并没有同相关方达成共识，日本政府没有吸取福岛核电站事故的教训。”伴英幸呼吁日本政府和东电公司倾听渔业组织和市民团体的声音，改变策略，采用其他更合适的处理办法阻止核污染水进一步增加，保护海洋环境不受放射性污染。

“违反了国际社会一致认可的事先预防等处理原则”

12月15日，韩国总统尹锡悦在会见国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西时转达了韩国国民对福岛核污染水排海的担忧，呼吁国际原子能机构从科学、客观的角度验证核污染水排海问题。《韩国经济新闻》日前发表文章称，相关研究认为，福岛核污染水如果排放入海，约7个月后将到达济州等韩国海域。不仅韩国济州地区、韩国水产业，连韩国旅游业也将遭受相当大的损失。韩国外交部官员日前表示，日方需要在包括国际原子能机构在内的国际社会严密监控下，用科学客观的标准处理这一问题。

国际环保机构绿色和平组织发布报告显示，日本目前采取的技术无法处理核污染水中的锶—90与碳—14，这两种放射性核素的半衰期分别为50年和5730年，较氚更具危害性。该组织首尔事务所表示，核污染水排海的危险十分明显，在具有诸如长期储存核污染水等替代性方案的情况下，“日本政府的核污染水排海计划违反了国际社会一致认可的事先预防等处理原则”。

12月8日，太平洋岛国论坛代表在联合国纪念《联合国海洋法公约》通过40周年大会上发言，指出应避免未来核污染对太平洋造成跨界和代际影响，重申在核污染问题上确保国际协商、国际法及独立和可验证的科学评估的重要性。太平洋岛国论坛核污染水专家组指出，目前还没有足够的数据可以认定日本排放核污染水对地区民众和海洋生物多样性是安全的，建议日本推迟核污染水排海，并考虑排海以外的其他选择。

“我们不能对核污染、海洋污染以及最终太平洋遭到破坏等难以想象的威胁视而不见。”太平洋岛国密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛9月在联合国大会上发表讲话表示，密克罗尼西亚对日本将经过所谓的“先进液体处理系统”处理过的核污染水排入海洋的决定“深表关切”。帕努埃洛说：“这一决定带来的影响既跨越国界，又代际相传。我不能允许破坏海洋资源的行为，因为这种资源维持着人民的生计。”

（本报东京12月20日电）

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 15 版）

(责编：杨光宇、袁勃)