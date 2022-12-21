柏昊天（左二）在液化空气（中国）投资有限公司上海青浦工厂与员工交流。

金 晶摄

詹姆斯在当地一辆货运列车的驾驶室录制短视频。

受访者供图

方晗在武汉华工激光工程有限责任公司生产车间。

受访者供图

马基植（中）和同事一起在南京市栖霞区八卦洲公益植树。

李 燕摄

位于长江边的兴发集团宜昌新材料产业园通过转型升级走上绿色发展之路。

兴发集团供图

长江经济带覆盖中国沿江11省市，人口规模和经济总量占全国一半左右，生态地位突出，发展潜力巨大。近年来，中国推动长江经济带高质量发展，生态环境保护发生了转折性变化，经济社会发展取得历史性成就。许多外国友人工作、生活在这里，见证、参与了这些变化，也对长江经济带未来发展充满期待。

“‘江中大熊猫’江豚回来了”

本报记者 姚雪青

戴上头盔、穿上骑行装、安上配速表，出发！一个周六的清晨，马基植约上三五好友，从家出发，途经工作地南京经济技术开发区，沿着长江边的滨江绿道骑行。一路上，蓝天白云下无边江景一时新：燕子矶公园、幕燕滨江带、江心洲、南京眼、鱼嘴公园……如同一幅连绵不绝的画卷。

今年46岁的韩国人马基植，是爱尔集新能源（南京）有限公司的环境安全负责人。今年是他到中国工作的第八个年头，也是在南京任职的第三年，沿江骑行已成为他日常生活中最大的爱好。

“南京和首尔一样，都是大江流经的城市，让我有一种亲切感。”马基植告诉记者，到中国工作后，来南京出差的机会多了，亲眼看到长江周边环境每年都在改善；2020年正式在南京任职后，他深深感觉到，江边的环境大变样——水质清澈、空气清新、满目绿意，“‘江中大熊猫’江豚回来了”。

“作为生产锂电池的新能源企业，我们感受到近年来中国政府对环保的要求越来越严格，引导企业对环保设施技改的力度也越来越大。”马基植说，他所在的公司年环保投入保持较高增幅。公司修建了污水处理站，尝试中水回用、循环利用，全厂生产废弃物实行零填埋，全部回收再生转化为能源。公司还历时3年研发完成了“黑科技”——废液二次回收装置。

在公司的电极生产车间，记者看到了这个“黑科技”的工作过程。生产过程中产生的有机溶剂废气通过管道进入回收塔冷凝，再经过精馏塔完成约82%的一次提取蒸馏，继续回收使用；剩余的废液则再次排入圆筒形的薄膜蒸发器中，进一步提取和蒸馏。经过两次处理，实现95%以上回收率，每年能减少2000多吨的危险废物委外处理量，不仅实现了危险废物减量化、资源化，也降低了危险废物运输过程中的环境风险。

2016年，《长江经济带发展规划纲要》发布，强调长江经济带发展的战略定位必须坚持生态优先、绿色发展，共抓大保护、不搞大开发。马基植公司所在的南京经开区对化工、印染、电镀等行业开展集中整治，并启动对长江岸线常态化治理修复。

马基植介绍，他所在的公司投入2500万元新上环保设备，降低的排放指标将“换取”新产能的环境容量。公司还在南京经开区环保局帮助下申请到生态环境保护专项资金，以实现更好的生态环境效益。

大力推进绿色发展，也从绿色发展中受益。爱尔集新能源（南京）有限公司是LG集团旗下增资最大的业务板块，2016年以来平均每年在华扩建一个工厂，该公司最近3年平均年产值增长达30%。在当地政府引导支持下，其中一家工厂今年被评为江苏省绿色发展领军企业。马基植说：“这是对我们绿色发展的肯定！”

马基植表示，从“长江大开发”到“长江大保护”，再到推动长江经济带高质量发展，中国政府坚定推进可持续发展，促进了生态环境改善、经济绿色发展，也为爱尔集新能源（南京）有限公司的增资扩建以及自己的职业道路“带来了前所未有的发展机遇”。

“处处涌动着创新的活力”

本报记者 范昊天

“做梦也想不到，习近平主席竟然来到我们公司，这是对我们的鼓舞和激励。”武汉华工激光工程有限责任公司也门籍员工阿什拉夫（中文名方晗）说。今年6月28日，习近平主席来到武汉华工激光工程有限责任公司考察。习近平主席在考察中指出，科技创新，一靠投入，二靠人才。这令方晗印象深刻。

2018年，习近平主席在深入推动长江经济带发展座谈会上的讲话指出，长江经济带是“一带一路”在国内的主要交汇地带，应该统筹沿海、沿江、沿边和内陆开放，实现同“一带一路”建设有机融合，培育国际经济合作竞争新优势。

华工激光所在的武汉东湖高新区，被誉为“中国光谷”，是全国第二个获批的国家自主创新示范区。近年来，光谷大力推进招才引智，吸引大量海内外优秀人才聚集，进一步释放创新创造活力，逐步成为全国最大的光器件研发生产基地、激光产业基地，光电子产业规模约占全国的50%。

28岁的方晗是华工激光的一名国际业务专员，2013年来华后就读于华中科技大学机械科学与工程学院。硕士毕业后，他入职华工激光，主要负责公司在中东地区的业务拓展、产品销售与售后服务等业务。

每天，方晗都会在线上与沙特阿拉伯等中东地区国家的客户做好对接，然后泡在工厂车间里和工人们一道研发、生产、调试机器，确保产品符合客户的需求。

“大部分的客户只会说阿拉伯语，我需要把客户的需求转达给中国工程师，同时把我们的最新产品等信息告诉外国客户。”方晗说，激光行业竞争激烈，国内外有很多实力强劲的公司。得益于中国政府对制造业转型升级的大力支持，华工激光连续突破了光纤激光器、超快激光器、半导体激光器芯片等一批核心技术，产品出口到80多个国家和地区。

在方晗看来，创新是光谷的灵魂。“这里鼓励创新、宽容失败，处处涌动着创新的活力，不同行业的企业都能在这里找到适合自己的发展路径。政府也出台了‘真金白银’的措施，大力扶持企业开展科技研发，逐步形成创新的集聚效应，吸引了越来越多的大企业。”方晗说。

这几年，方晗住所周边建起不少写字楼，小米、华为等科技公司陆续来此布局，建立分支机构。方晗认为，一系列鼓励创新的政策密集出台，让光谷的创新优势进一步得到发挥，更好地推动长江经济带高质量发展。

如今，方晗已经将家人都接到武汉定居，他和妻子有一个1岁7个月大的宝宝。工作之余，方晗喜欢带着家人去看长江大桥，赏珞珈风光，感受这座城市日新月异的发展变化。

“武汉，每天不一样。”方晗感慨说，科技创新不仅推动产业转型升级，也大大提高了老百姓的生活品质。2013年他刚到武汉的时候，全市只有4条地铁线路，现在已经有10多条；过去水电气都需要自己跑去营业厅或银行缴纳，现在则可以直接通过手机线上支付；如今，通过手机APP下单租车，商家直接把车开到楼下，车钥匙送到手上。“我爱武汉，我希望我的孩子以后在这里上学，更好地融入这座城市，与这座城市一起发展。”方晗说。

“这里每天都可以推窗见绿”

本报记者 刘新吾

湖水澄碧，岩壁高耸，10余座湖泊如珍珠般镶嵌在大地上。如诗如画的景点忽然响起一个声音：“这里曾经是矿山，现在是生态游园。”循声望去，一位棕色头发、浓眉大眼的外国人笑对镜头，声音洪亮，正在介绍重庆渝北区铜锣山矿山公园的变化。

他叫詹姆斯·亚历山大，来自英国，目前是重庆国际传播中心的外籍记者。

2003年，詹姆斯临近大学毕业时，偶然听老师说起有个来中国教书的交流项目，便报名参加。“来重庆，真是阴差阳错。”詹姆斯笑道，受母亲影响，他喜欢吃辣，便在工作人员推荐下来到重庆。此后，他娶了一位重庆姑娘为妻，在重庆安下家来。身为记者的他穿行于巴山渝水间，目睹了长江上游生态环境的变迁。

“既有绿水青山‘颜值’，又有金山银山‘价值’。”在詹姆斯看来，这些年，重庆注重生态环保绿色发展，在推动长江经济带高质量发展的过程中成果显著。铜锣山矿山公园就是重庆绿色发展的生动缩影，这里曾因采矿而灰尘漫天，近年来，渝北区大刀阔斧修复治理，植树造林，废弃矿坑变为碧波荡漾的美丽公园，如蓝宝石散落在铜锣山间，吸引游客纷至沓来。

詹姆斯对重庆生态环境的变化印象深刻。早些年，城区老式公交车运行时冒着黑烟；长江水质浑浊，渔民随处捕捞，采砂船在江上来来往往。“现在可不一样了。”说起如今的变化，詹姆斯如数家珍：公路上，新能源汽车越来越多；长江中，渔船纷纷上岸，采砂船、餐饮船不见踪影；两岸青山绵延，一江碧水东流……

詹姆斯还拿出一组数据来印证：2021年，长江干流重庆段总体水质保持为优，74个国家考核断面水质优良比例为98.6%。近年来，重庆森林覆盖率年均提高2个百分点，2021年达到54.5%，跻身全国前十。

生态环境在改善，重庆发展方式也更绿色、更智能。曾经，当地有些企业偷排废水废气，如今，许多企业进行环保改造，废水废气达标排放。詹姆斯曾采访过重庆果园港，这是中国单体最大的内河枢纽港。站在果园港码头，放眼望去，宽阔的江面碧波荡漾，未见一点漂浮物。“船舶靠港作业时，可使用岸电，减少船舶因发电产生的噪声和废气，港口负责接收处理船上污染物，生活污水零排放、生产废水达标排放，封闭式运货廊道减少扬尘……”果园港的绿色发展给詹姆斯留下深刻印象。

詹姆斯一家住在照母山北侧，闲暇时，他喜欢带着两个女儿去附近公园玩耍。他说：“这里每天都可以推窗见绿，早上起床能够呼吸到新鲜空气。”在这里生活近20年，见证了长江重新焕发勃勃生机，他已经深深地爱上这方山水。他感慨说，走生态优先、绿色发展之路，长江经济带高质量发展，正“不断提升沿岸居民的幸福感”。

“见证了上海的开放之路”

本报记者 方 敏

第一次见到柏昊天，他正在参加上海市政协组织的活动。现场调研、开座谈会……柏昊天全程参与了这次外籍人士观摩上海市政协工作的活动。“活动充分体现了上海的开放。我在这座城市工作、生活多年，见证了上海的开放之路，也见证了上海的高质量发展之路。”他说。

50岁的柏昊天是法国人，2019年8月被任命为液化空气（中国）投资有限公司总裁兼首席执行官。液化空气集团是工业与医疗保健领域气体、技术和服务的供应商，业务遍及全球75个国家和地区，目前在中国40多个城市设有近120家工厂。

“液化空气集团在上海投资发展30多年来，我们深刻地感受到，上海不断借鉴国际优秀营商环境发展经验，完善服务功能，助推高质量发展，扩大高水平开放。”柏昊天说，液化空气集团也为中国高质量发展之路贡献着力量。2019年中法经济峰会上，液化空气集团与中国石化就发展氢能签订战略合作协议，致力于为中国的能源转型和清洁出行提供优质服务。

围绕产业基础高级化、产业链现代化，发挥协同联动的整体优势，长江经济带正全面塑造创新驱动发展新优势。“搭建高效沟通反馈机制和平台，助力企业高质量发展；保持投资政策、产业指导和扶持政策的连续性、透明性和稳定性；发挥本区域资源优势，促进区域和产业健康有序发展……”在柏昊天看来，上海等许多长江经济带沿线城市的全球竞争力一直在提升。

“中国在推动科技创新方面不遗余力，我们也希望努力贡献自己的力量。”柏昊天介绍，液化空气集团在上海设有创新园，与上海的创新生态系统建立起紧密的合作关系，同时借助集团的全球研发和创新网络，聚焦能源转型、污水处理、可持续农业以及数字化等热门领域，为合作方提供量身定制的解决方案。

创新发展能力不断增强，得益于科研实力的提升和人才资源的汇聚，对此柏昊天深有感触。目前，液化空气集团的上海创新园已经与上海交通大学、上海大学、同济大学等10多所高校和研究机构建立了合作关系，在相关科技前沿领域开展深入合作。液化空气集团还为上海大科学装置上海光源与自由电子激光项目分别提供了6套世界领先的氦制冷机，这是现阶段中国国内最大的低温系统。

近年来，随着长江经济带发展等重大国家战略的实施，越来越多的外国企业将目光投向了长江经济带沿线城市。“液化空气集团在长江经济带上的许多省市都有重要的投资布局，例如成都、绵阳、重庆、武汉、合肥等，在我们的业务发展中起到重要作用。”柏昊天说，长江经济带覆盖11个省市、2021年对中国经济增长的贡献率超过50%，“我们也将优化布局，同各方进一步深化合作，实现互利共赢”。

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 17 版）

(责编：杨光宇、袁勃)