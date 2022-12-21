据新华社联合国12月19日电 中国常驻联合国副代表耿爽19日在安理会伊朗核问题公开会上发言，呼吁各方推动恢复伊核问题全面协议。

耿爽说，全面协议是经安理会决议核可的重要多边外交成果，是对话协商解决争端的经典范例，也是维护国际核不扩散体系和中东地区和平稳定的关键支柱。上届美国政府单方面退出全面协议、对伊极限施压，引发了伊核危机。本届美国政府决定重返全面协议后，各方开展多轮谈判，取得不少积极进展。但令人遗憾的是，今年8月以来，谈判再次陷入停滞，伊核问题的走向前景不明。中方欢迎伊朗日前就处理未决问题显示的灵活姿态，希望美等其他有关各方抓住机会，与伊方相向而行，推动谈判取得关键进展。中方呼吁美方履行协议承诺，解除对伊及第三方的所有单边制裁及“长臂管辖”措施，停止对伊威胁使用武力。中方还强调，全面协议有关方应履行自身防扩散责任，避免开展有违《不扩散核武器条约》目的和宗旨、导致武器级核材料扩散的核合作，为恢复履约谈判树立正确导向。

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 03 版）

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