“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”是一个兼具雄心和务实平衡的“框架”，具有里程碑意义。“框架”的达成为人类携手应对全球性挑战注入了信心

当地时间12月19日凌晨，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议通过“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”（简称“框架”），为今后直至2030年乃至更长一段时间的全球生物多样性治理擘画新蓝图。国际社会普遍认为，这是一个兼具雄心和务实平衡的“框架”，具有里程碑意义。

大会通过60余项决议，在“框架”目标、资源调动、遗传资源数码序列信息等关键议题上达成了一致。确立了“3030”目标，即到2030年保护至少30%的全球陆地和海洋等系列目标；建立了有力的资金保障，明确为发展中国家提供资金、技术和能力建设等支持措施。“框架”将指引国际社会携手遏止并扭转生物多样性丧失，推动生物多样性恢复进程，共同迈向2050年与自然和谐共生愿景。联合国秘书长古特雷斯表示，“框架”的达成无疑为人类与自然带来了新的希望。

习近平主席去年10月以视频方式出席在昆明举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话，近日向《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段高级别会议开幕式致辞，为加强生物多样性保护贡献中国智慧、中国方案、中国力量，为大会最终取得积极成果提供了重要政治推动力。作为COP15主席国，中国一直不遗余力地发挥领导和协调作用。中方推动大会第一阶段高级别会议通过《昆明宣言》，为解决生物多样性丧失问题指明正确方向。自COP15第一阶段会议至第二阶段会议开幕前，中方主持召开近40次公约主席团会议，100多场不同层级的双边和多边会议，推动各方凝聚共识。中方还充分利用联合国、二十国集团、气候变化沙姆沙伊赫大会等重要场合和时机，与各方就推动第二阶段会议取得成功进行沟通协调。《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛表示，“框架”的达成“不仅是中国的胜利，也是中国引领下世界的胜利”。

“框架”的达成为人类携手应对全球性挑战注入了信心。生物多样性丧失是人类面临的共同挑战，推进全球生物多样性治理必须践行多边主义。COP15第二阶段高级别会议是《生物多样性公约》缔约方大会历史上高级别代表参会人数最多的一次，充分体现了各方推进生物多样性保护全球进程的政治意愿。在谈判磋商过程中，面对关键难点议题，各方本着最大的包容性，为达成共同目标相向而行，充分展现了合作精神。事实再次证明，合作才能办成大事，办成好事，办成长久之事。

“框架”已经达成，关键在于落实。各方要将共识转化成有效的政策、扎实的行动、具体的项目。全球生物多样性丰富的地区多位于发展中国家，这些国家在应对生物多样性丧失方面迫切需要资金和技术支持。在COP15第二阶段会议上，发达国家承诺到2025年每年至少向发展中国家提供200亿美元，到2030年每年至少提供300亿美元，用于生物多样性保护。发达国家应切实兑现承诺，在经费投入、技术转让、人员培训等方面拿出实实在在的行动。

生态兴则文明兴。国际社会应携手努力，坚定捍卫真正的多边主义，形成保护地球家园的强大合力。中国将积极推动“框架”执行落地，支持发展中国家生物多样性保护事业，加强与发达国家交流合作，与各方共同构建地球生命共同体。

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)