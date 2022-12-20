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外交部发言人：中方将积极推动“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”执行落地

2022年12月20日21:37 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月20日电 外交部发言人毛宁20日在就《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议成果答记者问时表示，中方将积极推动大会通过的“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”执行落地，与各方共同构建地球生命共同体。

　　当日例行记者会上，有记者问：COP15第二阶段会议在加拿大蒙特利尔举行。会议取得了哪些成果？作为主席国，中方发挥了哪些作用，对会议成果是否满意？

　　毛宁说，12月7日至19日，COP15第二阶段会议在加拿大蒙特利尔成功举办。大会通过了“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”，这是一个兼具雄心、务实平衡的“框架”，具有里程碑意义，为全球生物多样性治理擘画了新蓝图。国际社会对“框架”的达成普遍给予高度评价，有舆论将其称为生物多样性领域的“《巴黎协定》”。

　　毛宁说，大会通过了60余项决议，在“框架”目标、资源调动、遗传资源数码序列信息等关键议题上达成了一致。确立了“3030”目标，即到2030年保护至少30%的全球陆地和海洋等系列目标；建立了有力的资金保障，明确为发展中国家提供资金、技术和能力建设等支持措施。“框架”将指引国际社会携手遏止并扭转生物多样性丧失，推动生物多样性恢复进程，共同迈向2050年与自然和谐共生愿景。

　　毛宁表示，习近平主席以视频方式向大会第二阶段高级别会议开幕式致辞，为大会最终取得积极成果提供了重要政治推动力。作为COP15主席国，中方积极发挥政治领导力，克服种种困难挑战，推动各方弥合分歧，确保“框架”谈判取得积极成果。

　　“未来，中方将积极推动‘框架’执行落地，支持发展中国家生物多样性保护事业，加强与发达国家交流合作，与各方共同构建地球生命共同体。”毛宁说。

(责编：白宇、胡永秋)

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