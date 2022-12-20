人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

专访：中国将为世界经济带来稳定预期——访泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才

2022年12月20日13:37 | 来源：新华网
小字号

　　新华社曼谷12月20日电专访：中国将为世界经济带来稳定预期——访泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才

　　新华社记者王亚光 郭鑫惠

　　泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才日前接受新华社记者专访时表示，中国经济韧性强，应对内外部挑战的各项政策着眼长远，推动经济平稳运行和高质量发展，中国将为世界经济带来稳定预期。

　　中国国家统计局最新数据显示，11月份，中国经济保持恢复态势，投资规模继续扩大，市场价格总体平稳，新动能持续成长。

　　蔡伟才认为，面临新冠疫情、世界经济需求不振等挑战，中国政府着力解决经济长远发展问题，所采取的一系列政策正帮助缓解经济下行压力，使经济迈上更高质量、更可持续的发展之路。

　　蔡伟才表示，日前举行的中央经济工作会议部署了明年财政政策、货币政策、产业政策、科技政策、社会政策五个方面的重点任务，要求着力扩大国内需求、加快建设现代化产业体系、切实落实“两个毫不动摇”、更大力度吸引和利用外资以及有效防范化解重大经济金融风险。

　　蔡伟才认为，明年世界经济将充满挑战和不确定性。中国经济韧性强，其平稳运行和高质量发展将为世界经济带来更大稳定预期。

　　他指出，中国经济高质量发展有利于增强在海外市场的竞争力，带来高新技术投资、研发、产业化的良性循环。

　　“以泰国为例，近期我们看到中国对泰国的投资更多集中于高科技、新能源等领域，包括电动汽车、5G、电子商务、可再生能源和无人机等，这不仅赋予中国产品更强的竞争优势，而且为泰国产业升级提供有力支持。”他说。

　　蔡伟才表示，改革开放以来，中国发展成就举世瞩目，并与世界各国共享发展机遇和成果。过去几年中，中国坚持举办进博会、消博会和服贸会等一系列展会，彰显坚定推进高水平对外开放的决心和勇气，也展示了中国对多边主义的坚定支持，“这坚定了外商信心，将吸引更多外商投资”。

　　他表示，作为世界第二大经济体，中国在推动多边主义和自由贸易方面发挥了重要作用。中国与世界各国尤其是发展中国家共享经济增长红利，为世界经济复苏作出重要贡献。

(责编：于洋、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部