新华社曼谷12月20日电专访：中国将为世界经济带来稳定预期——访泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才

新华社记者王亚光 郭鑫惠

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才日前接受新华社记者专访时表示，中国经济韧性强，应对内外部挑战的各项政策着眼长远，推动经济平稳运行和高质量发展，中国将为世界经济带来稳定预期。

中国国家统计局最新数据显示，11月份，中国经济保持恢复态势，投资规模继续扩大，市场价格总体平稳，新动能持续成长。

蔡伟才认为，面临新冠疫情、世界经济需求不振等挑战，中国政府着力解决经济长远发展问题，所采取的一系列政策正帮助缓解经济下行压力，使经济迈上更高质量、更可持续的发展之路。

蔡伟才表示，日前举行的中央经济工作会议部署了明年财政政策、货币政策、产业政策、科技政策、社会政策五个方面的重点任务，要求着力扩大国内需求、加快建设现代化产业体系、切实落实“两个毫不动摇”、更大力度吸引和利用外资以及有效防范化解重大经济金融风险。

蔡伟才认为，明年世界经济将充满挑战和不确定性。中国经济韧性强，其平稳运行和高质量发展将为世界经济带来更大稳定预期。

他指出，中国经济高质量发展有利于增强在海外市场的竞争力，带来高新技术投资、研发、产业化的良性循环。

“以泰国为例，近期我们看到中国对泰国的投资更多集中于高科技、新能源等领域，包括电动汽车、5G、电子商务、可再生能源和无人机等，这不仅赋予中国产品更强的竞争优势，而且为泰国产业升级提供有力支持。”他说。

蔡伟才表示，改革开放以来，中国发展成就举世瞩目，并与世界各国共享发展机遇和成果。过去几年中，中国坚持举办进博会、消博会和服贸会等一系列展会，彰显坚定推进高水平对外开放的决心和勇气，也展示了中国对多边主义的坚定支持，“这坚定了外商信心，将吸引更多外商投资”。

他表示，作为世界第二大经济体，中国在推动多边主义和自由贸易方面发挥了重要作用。中国与世界各国尤其是发展中国家共享经济增长红利，为世界经济复苏作出重要贡献。

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