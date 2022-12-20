新华社加拿大蒙特利尔12月19日电 专访：中国的表现是非凡的——访联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生

新华社记者史霄萌 郭爽

联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生在加拿大蒙特利尔举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议期间接受新华社记者专访时说，中国在推动全球生物多样性保护方面的表现是“非凡的”。

安诺生表示，2021年在中国云南昆明举办了COP15第一阶段会议，会议通过了《昆明宣言》，这成为全球生物多样性谈判进程的重要推动力。她说，中国在推动全球保护生物多样性达成共识方面一直非常坚定。

安诺生提到，中国还曾担任过《联合国防治荒漠化公约》和《湿地公约》的缔约方大会主席国。她评价说，“在国际层面上，中国真正展现出领导力”。在国内，中国提出生态文明建设的理念，不断在环境保护上取得巨大进步，在设立生态保护红线、保护大熊猫、减碳、治理空气污染方面表现突出。

提到自己曾多次到访中国时，安诺生说，她看到中国社会各界、各领域都在参与环境保护，这非常重要，也令人印象深刻。

COP15第二阶段会议于2022年12月7日至19日在《生物多样性公约》秘书处所在地蒙特利尔举行。在谈判过程中，有许多声音被听到，它们来自科学界、金融领域、私营部门、青年团体、妇女团体、土著居民。“我认为将这些声音凝聚起来极具意义。这届缔约方大会是与众不同的。”

对于发展中国家在生物多样性保护方面所需的资金和技术支持，安诺生说，她完全能够理解发展中国家的需要，“联合国需要确保将资金给到最需要的人手中”。

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