本报记者 张慧中

德国联邦统计局日前发布的数据显示，德国经济继今年前两个季度分别实现0.8%和0.1%的环比增长后，第三季度环比增长0.4%。欧盟委员会预测德国经济今年有望增长1.6%。

德国部分经济指标逐步改善，主要受益于私人消费增加与出口贸易改善的拉动作用。数据显示，德国大多数服务业经济产出第三季度都实现了环比增长，增幅最高的包括公共服务、教育及卫生行业，增长4.5%；贸易、交通、住宿及餐饮行业，增长3.3%。与此同时，全球供应链逐步恢复改善，全球范围内外贸订单持续增加，德国第三季度商品及服务出口也实现环比增长2%。受此影响，德国就业市场稳步向好。第三季度德国本土工作的雇员总数达到4560万，比去年同期增加49万人，该季雇员总数创下历史新高。

另据德国伊弗经济研究所12月19日公布的数据，经季节调整后，德国12月商业景气指数从上月的86.4点升至88.6点。伊弗经济研究所所长克莱门斯·菲斯特当天在一份声明中表示，受访企业对行业经营现状满意度改善，此前这一满意度指标已连续六次下降，企业对今后几个月的经营预期也明显改观，“德国经济正满怀希望地进入假日季”。

尽管如此，不少经济学家认为，德国经济复苏进程仍面临通胀高企、供应链不稳定等不利因素。据统计，第三季度德国储蓄率比去年同期降低了0.8个百分点，很大程度上源于物价高企导致的家庭支出骤增。今年8月以来，德国通胀率不断攀升，并在9月和10月连续两个月创下1990年以来的最高水平。

为缓解能源危机、改善民生，德国政府采取了一系列措施，在推出两轮总额为300亿欧元的纾困措施后，9月又宣布推出总额为650亿欧元的第三轮纾困计划。德国国会10月同意投入2000亿欧元应对不断上涨的能源价格。德国政府计划从明年1月起设立电价上限，明年3月1日起实施天然气价格上限。德国政府还着手提高民众工资水平。德国国会此前批准，从10月1日起，德国最低工资提高至每小时12欧元。

（本报柏林12月19日电）

《 人民日报 》（ 2022年12月20日 17 版）

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