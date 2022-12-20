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外交部发言人：

中国将继续与国际社会一道推进全球生物安全治理

2022年12月20日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京12月19日电  《禁止生物武器公约》第九次审议大会16日在日内瓦闭幕。外交部发言人毛宁19日在例行记者会上回答相关提问时表示，中国将继续与国际社会一道，以此次审议大会为新的起点，进一步推进全球生物安全治理。

　　毛宁在介绍大会成果时说，大会对全球生物安全形势和公约执行情况进行了全面审议，并成功通过成果文件，决定设立工作组，通过研究制定具有法律约束力的措施等方式，进一步加强公约有效性、促进全面遵约。

　　“此次审议大会及其成果标志着全球生物安全治理取得重要进展，符合国际社会的共同利益，中方对此表示欢迎。”毛宁说。

　　她说，生物安全没有国界。习近平主席在全球安全倡议中强调，要坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全，共同应对生物安全等全球性问题。中方深入参与此次审议大会，全力推动通过成果文件。中方提出通过建立核查机制确保遵约、促进生物科技和平利用及普惠共享等主张，体现了广大缔约国特别是发展中国家的共同意志。《科学家生物安全行为准则天津指南》受到广泛支持。

　　“中国将继续同国际社会一道，以此次审议大会为新的起点，进一步推进全球生物安全治理，为实现普遍安全、共同发展作出更大的贡献。”毛宁说。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月20日 03 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

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