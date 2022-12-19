新华社科威特城12月18日电（记者尹炣）由中国冶金科工股份有限公司（中国中冶）承建的科威特医保医院试运营仪式18日在科威特艾哈迈迪省举行。

科威特医保医院董事长穆特里格·萨尼、中国驻科威特大使张建卫以及中资企业代表等出席仪式。

科威特医保医院项目是科威特专门对外籍人员开放医疗保险服务的大型综合医院项目，包括两所医院，分别位于艾哈迈迪省和杰赫拉省，总建筑面积约为8.5万平方米，项目金额约为5亿美元。作为科威特“2035国家愿景”下建设的首批医院，该项目旨在提高科威特基本医疗保障条件，开工建设以来一直受到当地政府高度重视和当地社会密切关注。

穆特里格·萨尼在试运营仪式上表示，中国中冶在该项目建设过程中付出了巨大努力，承建的两所医院品质很高，获得科威特政府高度肯定。

张建卫在致辞中表示，医保医院项目的投入使用，是中科双方共同努力的结果，是中国积极推进“一带一路”倡议同科威特“2035国家愿景”对接、持续深化两国合作的又一见证。

据科威特中央统计局数据，2022年科威特外籍人口近280万，是该国劳动力主要来源。科威特医保医院的建成，有助于减轻该国医疗资源压力和完善社会保障体系。

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