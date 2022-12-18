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瓦拉德卡出任爱尔兰新总理

2022年12月18日13:42 | 来源：新华网
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　　新华社都柏林12月17日电（记者张琪）爱尔兰众议院17日在首都都柏林召开全体会议，投票批准爱尔兰统一党领导人瓦拉德卡出任联合政府新总理。爱尔兰总统希金斯随后在总统府向瓦拉德卡颁发了总理任命书。

　　这是瓦拉德卡第二次出任爱尔兰总理。他于2017年6月出任统一党领导人，同月当选爱尔兰总理。2020年6月，他所领导的统一党与共和党和绿党组成联合政府，他本人出任联合政府副总理兼企业、贸易与就业部长。根据联合政府成立时三党达成的协议，新政府将实行总理轮值制，共和党领导人马丁将首先出任总理至2022年12月，之后瓦拉德卡将接任总理职务至本届政府5年任期结束。

　　瓦拉德卡当天宣布了新一届内阁名单。根据这份名单，爱尔兰原总理、共和党领导人马丁将改任政府副总理兼外交与国防部长，原外交与国防部长科文尼将改任企业、贸易与就业部长，原财政部长帕斯卡尔·多诺霍的职位将与原公共支出与改革部长迈克尔·麦格拉思的职位互换，绿党领导人埃蒙·瑞安将继续担任气候行动、通信网络与运输部长，其他内阁成员的职务保持不变。新内阁仍由15名成员组成，各政党在内阁中所占席位数与过去相同，统一党和共和党各占6席，绿党3席。爱尔兰众议院已于当晚批准了新内阁成员的提名。

　　瓦拉德卡当天发表讲话表示，他将继续加强与联合政府内其他政党的合作，着力解决生活成本上升、住房危机和北爱等问题。

　　舆论认为，鉴于本届联合政府在众议院160个席位中只占有微弱多数，为了保住联合政府，瓦拉德卡出任总理后不太可能对原有的内政外交政策作出大的调整。

(责编：燕勐、崔越)

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