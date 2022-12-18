作为世界第一人口大国的中国，实施可持续发展战略面临人口老龄化、资源短缺与环境污染等多重挑战，也拥有诸多机遇。中国公共交通基础设施产业正在大力探索创新技术手段，为可持续发展目标贡献力量。CGTN北美记者近距离观察了“基建狂魔”的智能化转型。

中交四航局广连高速公路花从一标项目经理蒋正舜曾参与带领“一带一路”倡议在肯尼亚的第一个非洲项目。目前，他是广连高速公路建设的高级工程师。他说，从广州到湖南只有一条北上公路，每年春节期间交通都很拥挤。为了缓解交通压力，蒋正舜带领团队修建了一条湖南往北的备用道路。这条路对广东和湖南的经济发展起到了很大的推动作用。

中交四航局广连高速公路花从一标项目经理 蒋正舜：我们是2019年进行对（公路）前期的初步设计，设计理念就是尽量减少对周围环境的破坏。我们的项目地处广州白云机场附近，对周边环境有严格的要求。

中交四航局广连高速公路花从一标项目经理 蒋正舜：环保公司每个季度都会来现场测量我们的粉尘和大气气体水平是否达标。目前，我们的施工都符合标准要求。早期对粉尘没有相关要求，但现在有了明确的要求。例如，广州市就如何控制建筑工地的粉尘提出了严格的措施。

负责技术和质量管理的广联公司副总工程师高何杰表示，已对所有高速公路进行研究并开发数字平台，所有数据入库，实现智能系统数字化管理，能够有效监控道路和车辆。

中交四航局广连高速公路项目公司副总工程师高何杰：目前，广连高速公路已经开发了高速公路智能协调系统，这需要道路和车辆与其相匹配的社会经济数据都要达到相关指标，我们希望能在10年内做到这一点。我们以前叫信息化，现在叫数字化，未来将被称为智能化。

中交四航局广连高速公路花从一标项目经理 蒋正舜：现在国家正在提出新的基础设施建设，特别是5G网络正在蓬勃发展。在这一领域，智能化、大数据和可视化将在未来给这一基础设施带来翻天覆地的变化。

维拉诺瓦大学教授 黛博拉·塞利格森：中国在城市公共交通方面有大量的投资，除了发达的公交系统，中国还有超过35个城市有地铁线路。我们看到（中国正在）将这些公交线路改为电动，这将有利于减少城市污染。至少10年来，中国的政策一直鼓励这样做，而我们正在见证这一倡议。（央视记者 刘骁骞）

来源：央视新闻客户端

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