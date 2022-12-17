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两名中国援柬文物保护工作者获柬埔寨王国骑士勋章

2022年12月17日19:55 | 来源：新华网
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　　新华社金边12月17日电（记者吴长伟）柬埔寨副首相兼议会联络与监察部大臣梅森安16日为保护吴哥古迹作出突出贡献的各国代表颁发勋章，来自中国文化遗产研究院的金昭宇、袁濛茜获柬埔寨王国骑士勋章。

　　为期两天的保护和发展吴哥古迹国际协调委员会第29届全体大会暨第36届技术大会16日在柬埔寨暹粒闭幕。来自柬埔寨、中国、法国、日本、德国、美国、印度等国家及国际组织和专业机构的代表参会，重点讨论了在吴哥古迹保护、修复和可持续发展方面取得的进展和成果。

　　柬埔寨吴哥世界文化遗产管理局（APSARA）副局长隆科萨尔在接受新华社记者采访时表示，中国是保护和发展吴哥古迹的主要贡献方之一，中国专家非常专业、高效，对吴哥古迹保护和修复的贡献是历史性的、实实在在的。中国专家团队帮助柬埔寨培训文物修复和保护工作的相关专家，这有助于柬方文化遗产保护。

　　吴哥古迹于1992年作为濒危遗产被世界遗产委员会列入世界文化遗产名录。1993年，柬埔寨和联合国教科文组织发起了吴哥古迹保护国际行动，中国是该行动最早的发起者和参与者之一。柬埔寨吴哥古迹保护中国工作队于1998年开始吴哥古迹保护修复工作，先后修复了周萨神庙和茶胶寺，2019年起开展吴哥古迹王宫遗址修复项目。

(责编：岳弘彬、袁勃)

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