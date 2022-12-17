新华社伊斯兰堡12月17日电（姜江 王欢）在中国驻巴基斯坦使馆与巴中学会联合组织下，巴基斯坦西南部俾路支省瓜达尔大学学生代表12日至16日来到巴首都伊斯兰堡，与中国驻巴使馆、中国企业等进行交流，进一步了解中巴经济走廊等两国合作项目。

在中国驻巴使馆，学生们与使馆代表进行了交流和讨论，分享他们对瓜达尔港未来发展的憧憬。陪同学生参加活动的瓜达尔大学讲师穆贾希德·侯赛因告诉记者，这样的交流活动能帮助学生更好地了解中巴经济走廊的发展目标和对当地社会发展的具体贡献。

21岁的巴赫拉姆·扎希德说：“这次交流活动很有意义，中国对中巴经济走廊建设的投入规模令我印象深刻，我相信走廊项目会在巴基斯坦的经济发展中充分发挥潜力，我们未来也应该尽可能多地参与其中。”

瓜达尔大学教育专业二年级学生哈西卜·苏赫拉比说：“我希望以后能去中国学府深造，回到巴基斯坦后做一名教师，培养更多巴中友谊的使者。”

在伊斯兰堡的中国移动营业厅，学生们详细了解了中国企业帮助巴基斯坦建设通信网络的情况。营业厅的员工全是巴基斯坦人，学生们表示对于中国项目为当地人提供就业机会有了直观的感受。

在活动中，学生们还观看了中国深圳特区发展历史和中国援建瓜达尔港的相关纪录片。同为曾经的小渔村和如今的港口城市，深圳的繁荣景象坚定了学生们对瓜达尔未来发展的信心。

陪同学生交流的巴中学会执行主任穆斯塔法·赛义德表示，巴中两国在硬件设施上已有许多合作，希望通过这次交流活动进一步加强两国人员之间的交往与合作。“我们将举办更多类似活动，让更多巴基斯坦青年成为巴中友谊的使者。”

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