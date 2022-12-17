新华社厄瓜多尔瓜亚基尔12月16日电（记者李国荣）第十五届中国-拉美企业家高峰会15日在厄瓜多尔西南部港口城市瓜亚基尔闭幕，会议呼吁中拉深化互联互通，在创新、绿色经济、数字经济等领域加强合作。

高峰会发出《中国-拉美和加勒比工商界合作瓜亚基尔倡议》（《瓜亚基尔倡议》），号召中拉持续深化互联互通。互联互通是释放发展潜力的重要手段，也是实现联动发展的基础前提。共建“一带一路”倡议为实现中拉互利共赢提供重要机遇。中拉工商界愿深化在基础设施、贸易、投资和金融等领域的合作，着力加强全方位互联互通，增添共同发展新动力。

《瓜亚基尔倡议》呼吁中拉大力开展创新合作。工商界处于科技创新前沿，应加大研发力度，加快成果转化，同时鼓励智库助力创新发展。中拉工商界愿共同挖掘创新增长潜力，深化创新交流合作，推动科技同经济深度融合，共享创新成果。

《瓜亚基尔倡议》建议中拉不断推进绿色转型。绿色应成为发展的底色，可持续发展领域应作为优先合作方向。中拉工商界将倡导绿色低碳的生产生活方式，愿加强在清洁能源、低碳技术、生态保护等领域的交流合作，共同建设清洁美丽世界。

《瓜亚基尔倡议》还倡导加快发展数字经济。数字经济是全球未来的发展方向。中拉工商界应把握好数字经济发展时代机遇，推动实体经济和数字经济融合发展，加强在数字基建、人工智能、智慧城市等领域的合作，培育经济发展新动能，让数字文明造福中拉人民。

倡议还指出，企业在推动实现自身良好发展的同时，也要在诚信经营、环境保护、社区服务、创造就业等方面勇担社会责任，以获得更大社会认可，赢得企业长远发展。

为期两天的会议期间，来自中国与拉美和加勒比地区的300多名与会工商界代表就“抓住疫后复苏机遇，构建互联互通世界”这一主题进行了深入交流探讨。

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