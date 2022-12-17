新华社加德满都12月16日电（记者易爱军）中国乡村发展基金会尼泊尔办公室与联合国开发计划署驻尼泊尔代表处16日在加德满都谷地的勒利德布尔联合为“全球发展和南南合作基金”支持的尼泊尔疫后恢复项目揭幕。

这是继尼泊尔微笑儿童（粮食发放）项目后，中国政府通过“全球发展和南南合作基金”在尼泊尔实施的第二个项目。该项目旨在为尼泊尔偏远地区学校和社区提供卫生、防疫、环保和基本生活物资，促进疫后韧性恢复。两个项目均由中国乡村发展基金会尼泊尔办公室推动实施，尼泊尔微笑儿童（粮食发放）项目已经执行完成。

中国驻尼泊尔大使馆经商参赞谢宇在新项目揭幕仪式上致辞时表示，希望中国乡村发展基金会尼泊尔办公室继续响应全球发展倡议，与联合国开发计划署驻尼泊尔代表处密切合作，把新签署项目做好，真正覆盖当地最需要的民众，让25所学校的学生充分体会到中国人民的关心关爱，共同推动尼泊尔早日实现可持续发展目标。

联合国开发计划署驻尼泊尔助理代表维贾雅·辛格在致辞时表示，联合国开发计划署的作用就是将各个伙伴凝聚到一起，“我们已经开始讨论如何共同努力”。

据介绍，中国乡村发展基金会（原中国扶贫基金会）在尼泊尔注册并开展项目7年来，紧扣联合国可持续发展目标，先后开展了4个领域15个项目，超过55万人次受益。

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