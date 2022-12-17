本报记者 于 洋

12月15日晚，国家主席习近平以视频方式向在加拿大蒙特利尔举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段高级别会议开幕式致辞，深刻阐释保护生物多样性、共建地球生命共同体的重大意义，提出了推进全球生物多样性保护的“四点主张”，为COP15第二阶段会议和全球生物多样性治理指明了方向。

“习近平主席站在人类命运共同体的高度，呼吁国际社会要团结合作，共同推进人与自然和谐共生，共建地球生命共同体，共建清洁美丽世界。这充分彰显了习近平主席大国领袖的担当和风范。”COP15主席、中国生态环境部部长黄润秋在接受本报记者采访时表示。

“习近平主席的致辞为全球生物多样性治理指明了方向，提供了强大推动力。”黄润秋说，习近平主席提出推进全球生物多样性保护的“四点主张”，强调要凝聚生物多样性保护全球共识，共同推动制定“2020年后全球生物多样性框架”，为全球生物多样性保护设定目标、明确路径。“这向全世界表明了中国致力推动全球生物多样性治理进程的明确理念与坚定决心，体现了中国作为负责任大国的担当。”

黄润秋表示，习近平主席强调要推进生物多样性保护全球进程，将雄心转化为行动，支持发展中国家提升能力，协同应对气候变化、生物多样性丧失等全球性挑战。这充分展示了中国推进全球生物多样性治理的立场、理念与主张，具有很强的感召力。“‘四点主张’进一步丰富了习近平生态文明思想关于共谋全球生态文明建设的思想内涵。”

黄润秋说，习近平主席的致辞为我国加强生态文明建设和生物多样性保护提供了行动指南。习近平主席指出，中国“走出了一条中国特色的生物多样性保护之路”，这是对中国生物多样性保护成就的高度肯定，也是习近平生态文明思想的生动实践。

“习近平主席强调要站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，并提出了一系列持续加强生态文明建设的具体举措，为我们贯彻落实好党的二十大精神，建设人与自然和谐共生的现代化指明了方向，必将指引中国在全球生物多样性治理新征程上发挥更大的作用、作出更大的贡献。”黄润秋说。

（本报蒙特利尔12月16日电）

《 人民日报 》（ 2022年12月17日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)