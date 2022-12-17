新华社北京12月16日电 当地时间12月15日，国务委员兼外长王毅在“77国集团和中国”部长级会议上发表书面致辞。

王毅说，面对世界百年未有之大变局，“77国集团和中国”作为发展中国家最重要的多边合作平台，承担更多责任，也迎来更大机遇。我们应更高举起合作的旗帜，坚守联合自强初心，传承同舟共济传统，弘扬开拓进取精神，因时而变，迎难而上，维护和拓展广大发展中国家和世界各国的共同利益。

王毅提出中方四点主张：一是要继续将发展置于国际合作的优先位置。二是要促进更加包容、平衡、可持续的经济复苏。三是要推动构建公正合理的全球经济治理。四是要汇聚加快实现现代化的国际合力。

王毅强调，中国始终是全球发展事业的坚定推动者和积极贡献者，将积极落实习近平主席提出的全球发展倡议，与77国集团携手同心落实2030年可持续发展议程，推动构建人类命运共同体。我们将为全球共同发展提供中国机遇，为国际发展合作注入中国力量，为支持发展中国家贡献中国方案。中国将始终做广大发展中国家的真诚朋友和可靠伙伴，始终做77国集团的坚定支持者和同路人，致力于实现共同发展振兴，致力于开创人类社会更加美好的明天。

各国代表线下与会。

《 人民日报 》（ 2022年12月17日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)