新华社昆明12月16日电 目前，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段高级别会议正在加拿大蒙特利尔召开，我国亚洲象保护管理的经验分享在“极小种群物种和生物多样性保护边会”上成为关注焦点。

根据监测团队反馈，去年北上南归的亚洲象群返回原栖息地后，健康状况良好，和其他象群交流频繁。

2021年8月12日23时48分，在第10个“世界大象日”当晚，云南14头北移亚洲象由玉溪市元江县曼来镇进入普洱市墨江县境内，重返传统栖息范围。新华社发（何有刚 摄）

去年底到今年初，活动在野象谷的4个象群有了6头新生小象；在普洱市江城县活动的几个象群，今年新添了4头小象……一线监测员反馈，活动在西双版纳和普洱境内的野生亚洲象群，近年来几乎每个象群每年都有小象出生。

云南省林业和草原局局长万勇在会上分享亚洲象保护案例时说，1976年，云南的亚洲象还不足150头，在40多年的时间里数量增长了1倍多。在全球亚洲象总量趋于减少的形势下，我国野生亚洲象却逆势迎来了“婴儿潮”。

亚洲象是亚洲现存体型最大的陆生动物、热带森林生态系统的旗舰物种，被中国列为国家一级重点保护野生动物，被世界自然保护联盟评估为“濒危”物种。在中国，野生亚洲象主要分布在云南西双版纳、普洱和临沧3个州市。

8月12日，在救助象“羊妞”的七周岁生日会上，“象爸爸”陈继铭给“羊妞”喂香蕉。新华社记者 曹梦瑶 摄

亚洲象分布区的保护管理者通过加强亚洲象栖息地保护和恢复，持续提升栖息地质量。目前，在亚洲象分布区已建立了11个自然保护区，面积5098平方公里。为补充亚洲象食源，云南实施了800公顷的栖息地修复改造，建设“大象食源地”，种植象草、甜竹、粽叶芦等大象爱吃的植物。运用人员跟踪、红外相机、视频监控等多种技术手段，实现亚洲象位置信息的实时发布，最大程度避免人象冲突。

此外，云南还建立了西双版纳亚洲象救护与繁育中心，20年来救护受困、伤病象30头，在亚洲象野外营救和遗弃小象护理等方面积累了丰富经验。

目前，亚洲象国家公园创建工作正在有序推进。（记者：赵珮然 周磊 何春好 孙敏 胡超 陈欣波）

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