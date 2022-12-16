参考消息网12月16日报道德国《每日镜报》网站12月12日刊发题为《与中国争夺非洲：超级大国美国在哪些方面遇到危险？》的文章，作者为尤利亚妮·朔伊布勒。全文摘编如下：

这花了8年时间。第一次也是上一次在华盛顿举行的美非峰会至今已经过了这么长时间。任期过半的美国总统拜登从13日开始接待众多非洲领导人并举行为期3天的美非峰会。

正式宣布的目标是加强卫生系统、应对气候危机和加强自由国际秩序。然而，非正式地讲，此次峰会关系到美国人如何重新获得失去的信任。

因为从非洲人的角度来看，美国在他们的大陆上做得还不够多。非洲与中国、俄罗斯或土耳其做生意的意愿不仅很大，而且简直是必需的。

美国战略与国际问题研究中心的非洲问题专家卡梅伦·赫德森说：“如果没有中国，非洲的道路将更少，几乎不会有新机场，大多数非洲人可能没有手机。所有这些都促进了非洲的经济增长。”因此，将中国的投入仅仅解释为损害美国利益，是短视的。

对美国和中国的投入所作的比较发人深省。中国是数十个非洲国家最重要的贸易伙伴，而美国并不是任何一个非洲国家的头号贸易伙伴。赫德森说：“我们在非洲大陆并没有真正的存在。我们有什么资格规定非洲人不要与他们最重要的贸易伙伴做生意？”

他说，这种情况与西方因俄乌冲突而对俄罗斯实施制裁类似。非洲人告诉西方人，他们有选择伙伴的自由。“当乌克兰战争爆发时，他们向我们明确表示：‘这场战争与我们无关。我们将继续与俄罗斯做生意，因为我们没有不和它做生意的奢侈条件。’”

赫德森说：“美国政府的非洲战略说，非洲人的想法对我们很重要，在全球危机中非洲必须坐在谈判桌前寻找解决方案。”但随后乌克兰战争爆发，西方制裁俄罗斯而没有考虑对非洲造成的后果，例如缺乏化肥、石油和小麦。美国甚至还没有和非洲讨论这件事。

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