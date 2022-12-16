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中国驻欧盟使团团长：中欧应共同确保产业链供应链稳定畅通

2022年12月16日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔12月15日电（记者李骥志）中国驻欧盟使团团长傅聪15日出席第五轮中国-欧盟工商领袖和前高官对话会。他在致辞中强调，中欧应共同努力，确保产业链供应链稳定畅通，共同反对以安全之名搞“脱钩断链”和保护主义。

　　傅聪表示，中共二十大明确中国将长期保持内外政策的连续性和稳定性，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。中方坚持中欧全面战略伙伴定位，期待欧盟成为中国式现代化道路的重要伙伴，共享中国超大市场机遇、制度型开放机遇、深化国际合作机遇。

　　傅聪指出，中国早已成为欧盟最主要的贸易伙伴，也是很多欧洲企业的主要增长市场，深化互利合作符合中欧共同利益，也是双方企业界呼声。中欧经贸合作尊重市场规则，互补互利，形成了强大的经济共生关系，成果来之不易。中方理解欧方对经济韧性的关切，但反对因为政治因素，特别是意识形态因素干扰正常经贸交往。

　　傅聪还就全球粮食能源危机、世界经济复苏增长、改善营商环境、维护产业链供应链稳定、深化贸易投资合作、维护全球贸易体系等议题同与会代表展开深入交流。

(责编：贾文婷、燕勐)

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