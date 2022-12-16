本报记者 苗 春

来自中国、埃及、泰国等国家的七位运河文化使者在节目录制现场。

主办方供图

日前，第二届北京国际运河艺术周特别制作的线上节目《世界运河“朋友圈”里的网红打卡地》于“北京时间”官网、北京市海外文化交流中心官网及各大搜索平台、视频平台正式上线。海外观众可通过iTalkBB、Youtube等平台观看。节目邀请来自中国、埃及、泰国等国家的7位运河文化使者，向全世界观众介绍和分享京杭大运河部分区段及世界各国运河的历史渊源与人文景观，受到海内外观众关注。

节目共分3集。第一集“魅力水岸”用一首《我家住在运河边》作为开场曲，以京杭大运河北京段的颐和园和昆明湖为主要讲述对象，揭开昆明湖作为运河水源的“身份”之谜。还介绍了埃及苏伊士运河的工业背景和人文价值以及意大利威尼斯大运河及沿岸建筑等欧洲文化遗产。观众可以同时感受到亚非欧三大洲各具代表性的运河的魅力。

第二集“烟火水岸”以京杭大运河北京段的什刹海和京杭大运河天津段为主要讲述对象，呈现至今依然热闹繁华的都市景观，展示独具风味的中国美食。观众还可以在这一集感受世界上另外两条运河沿岸蓬勃的生命力、曼妙的风姿及烟火气：拥有200余年历史的泰国曼谷翁昂运河，水上集市独具风情；被称为墨西哥“水乡泽国”的霍奇米尔科运河，墨西哥原创音乐萦绕水上。

第三集“古韵水岸”以京杭大运河北京段的燃灯塔和依京杭大运河而生的浙江古镇乌镇为主要讲述对象。燃灯塔已有1300多年历史，乌镇的慢生活别有韵味。这一集对世界其他国家运河的介绍定位于欧洲：荷兰羊角村拥有“绿色威尼斯”之称，沿着运河巡礼，宛如童话世界的村落引人好奇；德国多特蒙德—埃姆斯运河是重要的通航运河，跟随骑手骑行游览河畔的“自行车之城”明斯特，无疑是感受城市典雅浪漫风情的极佳方式。

节目中，7位文化使者畅谈各自国家的运河故事，与全世界观众交流鉴赏世界各地运河的生态景观、美食美景与文脉传承，充分感受运河作为人类互联互通、文化交流交融载体所散发的人文、生态、发展之美。

第二届北京国际运河艺术周由北京市文化和旅游局主办，北京市海外文化交流中心承办。

(责编：贾文婷、燕勐)