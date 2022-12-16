人民网罗马12月16日电 （记者谢亚宏）12月13日，由意大利龙甲教育与中外语言交流合作中心（以下简称“语合中新”）联合设立的全球首家“中文太极教室”揭牌仪式，以线上线下相结合的方式在意大利米兰举行。

中外语言交流合作中心主任马箭飞、河南理工大学校长杨小林及学校相关部门和学院负责人云端相聚，全意功夫联合会主席瓦尔特、伦巴第大区私立教育局局长莱蒂西亚、米兰省督府成人教育中心主席卡瓦尼亚、米兰市政府一区议会主席洛伦佐、米兰费米高中校长达利戈等嘉宾应邀现场出席。参加仪式的还有米兰华侨华人工商会周立新会长及米兰各侨团会长与代表，龙甲教育校长李群来，圣心大学孔子学院院长梁清，邯郸学院校长赵新生，连同现场的意大利太极爱好者、本地高校师生们共200余人。

马箭飞在致辞中表示，语言是人与人之间沟通情感与心灵的桥梁、国与国之间加深理解与信任的纽带。意大利一直以来高度重视中文教育，正式将中文教学纳入国民教育体系，并出台一系列政策完善中文教学体系。语合中心同时也积极支持意大利中文教育工作，根据需求提供国际中文教师奖学金，派出中文教师和志愿者，培养新汉学博士和高级翻译人才。马箭飞肯定了龙甲教育成立15年来，积极开展中文教学、传承中华优秀文化取得的丰硕办学成果和社会各界的广泛赞誉，并相信“中文太极教室”的设立，将为当地民众提供更加丰富优质的中文教学服务，搭建促进两国文明交流互鉴的广阔平台，为促进两国友好发挥更重要的作用。

李群来在致辞中表示，“中文太极教室”是以中文为载体、以太极为特色、以各类文化交流活动为依托的中意语言交流项目，龙甲教育将以米兰为中心，在意大利全境开展国际中文教学和太极拳教学的推广工作，在语合中心的指导下，坚持深化合作、坚持贴近需求、坚持质量引领，与各方一道携手并肩、共同努力，通过中文和太极，为增进中意两国人民的相互了解和友谊、促进民心相通贡献智慧和力量。

莱蒂西亚表示，“中文太极教室”不但为中意交流增添了更多的语言和多元文化元素，同时也为促进伦巴第大区与中国的教育交流与合作增添了新的机遇。作为私立学校的主管官员，我了解龙甲教育和米兰费米高中近十年多的合作历程，这两所机构的合作办学是中西教育互相融合，共同发展的一个典范，应该向全意大利推广。莱蒂西亚勉励在场的意大利学生、千万不要错过学习中文、学习太极的好机会，希望这些年轻一代以后能成为中意友好交往的使者。

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