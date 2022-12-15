新华社耶路撒冷12月15日电 通讯：品文明交流互鉴之美——以色列希伯来大学“孔子学院日”活动见闻

新华社记者王卓伦 张天朗

在位于耶路撒冷的希伯来大学斯科普斯山校区，与爱因斯坦有关的元素随处可见，这位著名犹太裔物理学家是这座百年老校的创始人之一。日前，希伯来大学孔子学院举办“孔子学院日”活动，借西方科学巨匠与东方古代圣贤之名，品文明交流互鉴之美。

温和湿润的冬日气息中，希伯来大学图书馆处处洋溢着热闹的中国红。大幅中国结和灯笼悬挂于入口处，一张张精美设计的海报吸引了不少师生驻足停留。这些海报以“你知道吗”作为引言，介绍中国的点点滴滴：“中国是茶的故乡”“中国人在汉朝开始造纸”“针灸是中医一大特色疗法”“中国幅员辽阔，喀什到北京的距离，和到耶路撒冷差不多”……这些“涨知识”文案，都来自学习中文的以色列学生志愿者。

“这个字念‘福’，是中国人逢年过节最喜欢贴在门上的字。”图书馆入口处的毛笔书法展台，志愿者茵巴尔将她书写的福字送到展台前学生手中，并一遍遍耐心介绍着福字背后的文化内涵。

对初学中文的茵巴尔而言，写汉字很有难度，单单一个福字就需要反复练习。与福字同样受欢迎的，是旁边的中国志愿者即兴写下的人名。“他们能根据发音就把大家报上的名字用中文写在纸上，希望有朝一日我也可以做到，掌握更多汉字的写法。”茵巴尔说。

不远处，一群高中女生将写有自己中文名字的方形纸张举在胸前，兴奋地合影留念。据带队老师汉娜介绍，这些学生都来自一所女子高中，学校每周开设四节东亚研究选修课程，其中中国文化类课程颇受欢迎。听闻希伯来大学将举办“孔子学院日”活动，这些女生踊跃报名参加，想近距离感受地道的中华文化魅力。

在旁边的汉字竞赛展台，为了增加活动的趣味性，组织竞赛的志愿者们特地选取了“骊、滟、鸬”等形声字，让参与者现场临摹，看看谁写得好。志愿者们还在每个字旁都标注上拼音，以及中文和希伯来文的解释。不少学生都跃跃欲试，亲手写下一个个复杂的汉字。

“我知道这些字在日常生活中并不常用，但能够帮助我理解汉字。每个汉字的写法背后，都有深厚的文化内涵。”中文专业大一学生马娅对记者说。

对于汉字的展示和体验，只是活动的一小部分。从民族舞蹈、功夫表演、民乐演奏，到中国茶艺、中医针灸演示，再到包饺子、编中国结、学用筷子，活动内容丰富多彩，现场气氛热闹非凡。

希伯来大学孔子学院中方院长韩曦表示，“孔子学院日”活动在校园内年年举行，但今年规模更大、涉及的领域更广泛，还有不少高中生来到大学校园，与大学生们一同体验中国文化。今年是中国和以色列建交30周年，希望孔子学院成为在以色列介绍中国发展成就与中国文化的一个窗口，搭建起两国民心相通的友谊之桥。

在活动现场，希大孔子学院以方院长尤里·派内斯举办了讲座，详细介绍中国政治经济发展情况。他对记者说，以色列年轻人对学习中文和了解中国文化的热情颇高，期待两国的人文交流不断焕发出新活力。

在互动中，不少从未踏足中国的以色列青少年加深了对中国的好感、丰富了对遥远东方古国的认知。18岁的德里克手拿一个刚刚编好的中国结对记者说，中国结象征着祥瑞平安，寄托着中国人对幸福生活的美好心愿。“如果有机会，我真想去中国走走看看。”

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