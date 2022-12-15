新华社北京12月15日电 外交部发言人汪文斌15日说，各方纷纷对美国的单边主义、保护主义说“不”，说明公道自在人心。美国应纠正错误，遵守世贸组织规则，切实维护多边贸易体制的权威性，早日真正回归多边主义大家庭。

当日例行记者会上，有记者问：14日，世贸组织在日内瓦举行会议，审议美国贸易政策。中国、欧盟、俄罗斯等多个成员对美国坚持“美国优先”、罔顾多边贸易规则、实施单边主义、推动“脱钩”“断链”、扰乱全球产业链的做法提出批评。发言人对此有何评论？

汪文斌说，我们注意到有关报道。中国常驻世贸组织代表李成钢已在美国贸易政策审议会议上发言阐述中方立场。

汪文斌指出，美国一方面高呼公平竞争，另一方面通过大规模歧视性补贴帮助本国产业获取竞争优势，有关出口管制措施在偏离国际社会广泛认同的轨道上越走越远。美国拒不执行大量已经生效的争端解决裁决，继续依据其国内法特别是所谓的“301条款”加征单边大规模高关税，挑动“脱钩”“断链”“友岸外包”，还滥用“长臂管辖”，胁迫其他世贸成员遵守美国国内法。

“美国已成为多边贸易体制的破坏者、产业政策双重标准操纵者、全球产业链供应链扰乱者和单边主义霸凌行径集大成者。”他说。

汪文斌说，各方纷纷对美国的单边主义、保护主义说“不”，说明公道自在人心。美国应纠正错误，遵守世贸组织规则，切实维护多边贸易体制的权威性，早日真正回归多边主义大家庭。

(责编：赵欣悦、胡永秋)