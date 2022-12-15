新华社科威特城12月15日电（记者尹炣）中国建筑股份有限公司科威特大学城项目部日前向科方移交行政管理设施项目第二期四个单体项目，标志着该项目实现总体移交，助力科威特教育建设。

科威特大学城项目是中国“一带一路”倡议和科威特“2035国家愿景”对接的重点工程之一，总占地600万平方米，建成后将为4万名大学生提供教学设施。其中行政管理设施项目合同金额约合人民币38亿元。此次移交的是行政楼、礼堂、图书馆、会议中心四个单体项目。

中国驻科威特大使张建卫表示，中科基础设施建设等各领域合作近年来取得积极成果，大学城项目是继科威特央行大楼、阿祖尔炼厂等项目后中国企业在科承建的又一重要工程，体现了中国企业重信守诺、顽强拼搏、精益求精的精神。

中国建筑股份有限公司中东公司科威特代表处总代表杨春森介绍，项目部2000多名中外员工历时近6年，克服工程作业面积广、施工条件苛刻、疫情形势严峻等困难，高质量完成项目建设。

科方代表、项目经理阿布杜拉表示，移交项目质量很高，中国公司与当地公司紧密合作，保证了项目优质按期交工，对支持大学教职员办公、学生学习等有很大作用。“希望科中合作不断加深，中国企业继续为科威特教育建设提供更多助力。”

该项目第一期已于今年3月完成移交，包括文化中心、访客中心两个单体项目。

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