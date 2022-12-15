新华社联合国12月14日电 中国常驻联合国代表张军14日在安理会关于多边主义公开辩论会上发言，呼吁国际社会践行真正的多边主义，更有效应对世界面临的威胁挑战。

张军说，多边主义的要义，是国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握。当今世界面临种种挑战，并不是因为联合国宪章宗旨和原则过时了，而恰恰是由于这些宗旨和原则未能得到有效履行；并不是因为多边主义本身出了问题，而恰恰是由于多边主义的要义没有得到真正践行。

张军说，真正的多边主义，意味着坚持天下一家，人类命运与共。各国要在联合国旗帜下加强团结，实现共同发展，维护共同安全，开创共同未来。人为寻求脱钩，既不可取也不可行。以意识形态划线，搞针对特定国家的阵营化和排他性小圈子，与多边主义精神背道而驰，只会把世界推向分裂和对抗。

张军表示，真正的多边主义，意味着维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。国际规则应以国际法为基础，由大家一起制定，而不是将少数国家单方面制定的规则强加于国际社会，更不能搞例外主义和双重标准。所谓“以规则为基础的国际秩序”涵义不清，不代表国际社会共同意志。

张军说，真正的多边主义，意味着携手行动，实现合作共赢。联合国要以应对共同挑战为出发点，把推进落实2030年可持续发展议程摆在突出位置，保障各国特别是发展中国家从多边合作中公平获益。联合国应该是开展对话合作的平台，任何国家都不能以战略博弈定义对联合国的政策，不能以损害他国利益为条件片面追求垄断优势。

张军指出，安理会是联合国集体安全体系的核心，是将多边主义理念付诸行动的重要平台。他就推动安理会更好履行联合国宪章赋予的职责等阐述中方看法，强调要增进安理会团结合作，坚持政治解决争端，注重解决根源性问题，不断改进安理会工作方法。

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