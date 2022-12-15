本报记者 于 洋 彭 敏 赵益普 邹 松

12月7日至19日，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议在《生物多样性公约》秘书处所在地加拿大蒙特利尔召开。COP15以“生态文明：共建地球生命共同体”为主题，旨在制定并通过“2020年后全球生物多样性框架”（以下称“框架”），擘画未来10年乃至更长一段时期内全球生物多样性治理蓝图。

作为COP15主席国，中国积极发挥领导力和协调作用，推动框架谈判进程，为全球生物多样性保护作出了积极贡献。国际社会普遍期待COP15能够凝聚国际社会最广泛共识，推动全球生物多样性治理迈上新台阶。

“保护和修复生命网络的机会”

生物多样性是人类赖以生存和发展的基础，是地球生命共同体的血脉和根基。在COP15第二阶段会议开幕前夕的欢迎仪式上，联合国秘书长古特雷斯表示，据估算，到2030年，全球生态系统退化每年将导致3万亿美元损失，本次大会亟须通过框架。古特雷斯呼吁，发达国家必须为全球南方国家提供财政支持。

“这次大会是我们保护和修复生命网络的机会。”联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生表示，我们需要看到一个雄心勃勃、行之有效的框架，并有明确的目标和基准。

“在生物多样性加速丧失等问题不断加剧的背景下，COP15是应对这些挑战的一个历史性机会。”世界自然基金会总干事马尔科·兰贝蒂尼表示，中国在框架谈判中的作用十分重要，他对各方达成框架持乐观态度。

在菲律宾《亚洲商业周刊》总编辑安东尼·洛佩斯看来，生物多样性丧失、气候变化、环境破坏是全球共同面临的危机，中国积极推动COP15进程，为推动达成框架作出了贡献。“期待本次会议能够凝聚各方共识，促进共同行动，推进全球生物多样性保护。”

“保护生物多样性与应对气候变化、保障粮食安全、减贫等可持续发展目标存在重要内在联系。”罗马尼亚布加勒斯特农业科学与兽医学大学副校长弗洛林·斯坦尼卡表示，COP15进程不断推进，彰显出中国负责任大国的担当，也体现了各方携手应对生物多样性危机的决心和行动力。“本次会议对扭转生物多样性丧失至关重要，中国的绿色发展理念和丰富实践将为各国带来启发。”

“期待发达国家和发展中国家能团结一致”

党的十八大以来，中国以前所未有的力度抓生态文明建设，高度重视生物多样性保护，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，将生物多样性保护上升为国家战略，推行一系列有力措施，取得显著成效。

尼泊尔文化、旅游和民航部部长什雷斯塔表示，近年来，中国高度重视生态保护和绿色发展，在绿色经济、清洁能源、环境治理等领域取得了举世瞩目的成就，值得许多发展中国家学习。

秘鲁国立圣马科斯大学亚洲问题研究中心主任卡洛斯·阿基诺曾多次到访中国，见证了中国在生态文明建设方面取得的巨大成就，对中国的绿色发展理念赞誉有加。“作为全球生物多样性最丰富的国家之一，中国可以为世界提供生物多样性保护、污染防治、清洁能源发展等方面的经验。”

“过去10年，中国环境治理与生态保护取得巨大成就，尤其是大气污染治理成效显著，环境空气质量明显改善。”波兰媒体协会主席马雷克·特拉奇克留意到，中国把超过25%的陆域国土面积划入生态保护红线区域，宣布力争于2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和目标。“中国在全球环境治理方面发挥着重要作用，COP15是推动共建地球生命共同体的良好契机。”

中国企业积极参与生物多样性保护事业，做到经济效益、社会效益、生态效益同步提升，打造出诸多优秀的生态保护项目。据伊利集团执行总裁刘春喜介绍，截至2021年底，伊利“种养一体化”项目已覆盖272座合作牧场，23家分公司被中国工信部评为国家级“绿色工厂”。“中国乳业展现出绿色发展的生机，成为生物多样性保护的重要力量。”

柬埔寨环境部副秘书长索玛丽·占表示，柬方赞赏中国推进COP15进程，期待中国在大会上凝聚更多国际共识，取得更加务实、具体的成果。“生物多样性危机是人类面临的诸多挑战之一，中国在生态文明建设领域取得巨大成就。期待发达国家和发展中国家能团结一致，为生物多样性保护国际合作作出更多贡献。”

“与各方共同促进全球生态文明建设”

今年是联合国《生物多样性公约》通过30周年。国际舆论认为，本次会议如能推动框架达成，将大大推动全球生物多样性治理进程。

“作为COP15主席国，中国正努力推动构建公平合理、合作共赢的全球生物多样性治理体系。”墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯表示，中国通过推动南南合作和共建绿色“一带一路”，帮助发展中国家提高应对气候变化的能力，积极维护发展中国家利益，加强与国际合作伙伴之间的技术和经验交流。

南非《外交》杂志主编克里坦·巴哈纳认为，中国作为COP15主席国，在全球生物多样性治理中发挥着关键作用。“中国代表广大发展中国家发声，推动提升广大发展中国家代表性和发言权，是对以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则的维护。”

匈牙利农业与生命科学大学园艺科学学院教授卡若利·赫鲁特科多年来致力于匈中农业合作，见证了中国在生物多样性保护与绿色农业发展等方面的成就，高度赞赏中国生态扶贫模式。他说：“中国的沙漠化防治和植树造林工程令人惊叹。中国的成功经验表明，经济发展和生态保护可以相互协调相互促进，这给很多发展中国家带来启示。”

非洲碳交易所董事韦斯利·道格拉斯表示，中国积极履行《生物多样性公约》及其议定书，持续推进生物多样性保护相关工作。“中国站在推动构建人类命运共同体的高度，深度参与全球生物多样性治理，与各方共同促进全球生态文明建设，这是立足长远发展的表现。相信中国将继续在这一领域发挥重要作用。”

《 人民日报 》（ 2022年12月15日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)