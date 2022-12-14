新华社悉尼12月14日电（记者郝亚琳）莫尔兹比港消息：巴新中资企业商会首届年度招待会13日在巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港举行。巴新总理马拉佩在招待会上表示，中国是巴新的关键贸易投资伙伴，巴新政府始终高度重视对华关系，愿进一步拓展各领域交流合作。

马拉佩在致辞中说，巴新同中国友好关系历史悠久。1975年巴新独立以来一直奉行“广交友，不树敌”外交政策，恪守一个中国原则，尊重中国主权和领土完整。巴新政府将继续坚定奉行这一政策。

马拉佩表示，巴新政府始终高度重视对华关系，愿进一步拓展同中国在政治、经贸、人文等各领域交流合作，推动两国关系再上新台阶。马拉佩感谢中资企业为巴新经济社会发展作出的重要贡献，欢迎更多中资企业到巴新投资兴业，特别是参与能矿和农林渔业等加工业发展。

中国驻巴新大使曾凡华在致辞中高度肯定中资企业对促进巴新经济社会发展、推动两国友好互利合作的重要贡献。他表示，相信在两国领导人共同战略引领下，未来中巴新经贸投资合作会迎来更广阔空间，取得更丰硕成果。

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