新华社瓦莱塔12月13日电通讯：马耳他圣诞集市上有抹“中国红”

新华社记者陈文仙

随着西方传统节日圣诞节临近，马耳他多地的圣诞集市纷纷开放。位于东南部马尔萨市的圣诞集市今年新增了中国文化角，“中国红”不仅为圣诞集市添加了喜庆气氛，也吸引不少马耳他民众前来感受中国文化、品尝中国美食。

马尔萨市的圣诞集市13日开放，将持续到23日。在鳞次栉比的摊位中，挂着红灯笼和中国结的马耳他中国文化中心展位和出售中国传统美食的摊位格外引人注目。

身着圣诞服饰的6岁女孩茱莉亚，被中国文化中心展位的体验中国书法活动所吸引。经过指导，她手握毛笔写出了自己的中英文名字，兴奋地展示给大家看。

在圣诞集市里体验中国文化“非常有意义，也很新鲜”，茱莉亚的父亲彼得·普塞拉对记者说。从未去过中国的普塞拉表示，他期待着有机会带女儿去中国看看。

普丽西拉·法瓦和女儿正在排队购买珍珠奶茶。“大家都说这种中国饮料口感很好，所以很想品尝一下。”法瓦对记者说，虽然她还没有机会去中国旅游，但是她经常购买中国制造的东西。“中国产品价廉物美，中国人很勤奋。”

德拉加娜·玛戈一边购买热气腾腾的包子和生煎包，一边对记者说，中餐是她和家人最喜欢的饮食之一。“非常开心在圣诞集市上能品尝到中国美食，相信来赶集的大部分人都会去品尝。”

在马尔萨市议员多米尼克·斯潘塞看来，圣诞集市里的中国元素是中国和马耳他文化融合的一个体现，也是当地民众体验中国传统文化和美食的一个好机会。

马耳他中国文化中心主任袁媛表示，这是中心首次参加当地的圣诞集市活动，也是“我们传播中国文化、讲好中国故事的一个好机会”，中国文化已成为当地多元文化的一个重要元素。

另外，在圣诞集市开放期间，地中海地区中医中心第18期援马医疗队将为当地民众提供义诊服务。援马医疗队队长董晓燕说，义诊期间，她的团队还将讲解中医在医疗康复和强体健身等方面的重要作用。

马耳他华联会会长陈巨恒说，这是华联会首次与当地合作，将中国元素带到圣诞集市，让马耳他民众有耳目一新的感觉，这也是促进中马文化交流的一种方式。

马尔萨市圣诞集市的承办者查尔斯·玛戈说，将中国元素融入圣诞集市体现出文化的多元性，让大家拥有更丰富的节日体验。

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