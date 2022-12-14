新华社加拿大蒙特利尔12月13日电（记者郭爽 林小春）联合国13日在加拿大蒙特利尔举办的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议期间宣布，践行中国山水林田湖草生命共同体理念的“中国山水工程”入选联合国首批十大“世界生态恢复旗舰项目”。

“世界生态恢复旗舰项目”由联合国环境规划署和联合国粮食及农业组织会同多家国际组织共同评选，经“联合国生态系统恢复十年”执行委员会最终审定。首批入选的十个旗舰项目致力于恢复总面积超过6800万公顷的区域，并创造近1500万个就业机会。入选后，这些项目将有资格获得联合国的宣传推广、建议和资助。

中国政府推动实施的山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，即“中国山水工程”，成功入选首批十大“世界生态恢复旗舰项目”。

中国自然资源部国土空间生态修复司司长周远波当天接受新华社记者采访时说，“中国山水工程”是践行山水林田湖草生命共同体理念的标志性工程。“十三五”以来，这一项目已在“三区四带”重要生态屏障区域部署实施44个山水工程项目，完成生态保护修复面积350多万公顷，目标在2030年恢复1000万公顷自然生态。这一项目入选“世界生态恢复旗舰项目”表明，中国正在为全球生物多样性保护提供方案和智慧。

联合国首批十大“世界生态恢复旗舰项目”还包括：旨在恢复覆盖巴西、巴拉圭和阿根廷森林生态的“大西洋森林三国公约”；已恢复约7500公顷沿海生态的“阿布扎比海洋恢复计划”；印度政府投资高达42.5亿美元的“恒河复兴”项目；由非洲联盟于2007年发起的“绿色长城修复与和平计划”；旨在恢复塞尔维亚、吉尔吉斯斯坦、乌干达和卢旺达山地生态系统的“多国山地倡议”；重点关注瓦努阿图、圣卢西亚和科摩罗独特生态系统的“小岛屿发展中国家项目”；旨在于2030年恢复10万公顷土地并创造5000个永久性工作岗位的“中美洲干旱走廊计划”项目；为扭转中亚地区广阔草原等衰退趋势创建的“阿尔滕达拉草原保护倡议”；旨在为红树林自然复兴创造条件的“印尼自然建造项目”。

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