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中国代表敦促安理会听取南苏丹要求解除制裁的呼声

2022年12月14日14:02 | 来源：新华网
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　　新华社联合国12月13日电 中国常驻联合国代表团公参孙志强13日在安理会审议南苏丹问题时发言，敦促安理会认真听取南苏丹要求解除制裁的呼声，及时作出积极回应。

　　孙志强说，近期，南苏丹上尼罗河州等地暴力升级，武装分子袭击流离失所者营地，安全局势令人担忧。中方敦促武装分子立即停止暴力活动，停止伤害平民，不要将河流要道军事化。中方欢迎南苏丹领导人就化解冲突发表声明，并向当地派遣国防军，鼓励南苏丹政府继续采取措施缓和紧张局势、推动内部和解。

　　孙志强说，改善南苏丹安全形势，关键是要提升南苏丹政府安全能力。需要指出的是，安理会对南苏丹的制裁已经过时了，有关措施不仅没有起到应有效果，反而限制了南苏丹加强安全建设的能力。安理会应当认真听取南苏丹要求解除制裁的呼声，及时作出积极回应。

　　孙志强指出，解决南苏丹冲突重振协议是南苏丹建立国家治理框架、实现和平与发展的重要保障。重振协议签署方就延期路线图达成一致，为南苏丹全面落实协议、完成过渡转型提供了新的机遇。中方欢迎过去3个月南苏丹在宪法制定、关键机构重组等方面取得积极进展，鼓励南苏丹各方以国家和人民利益为重，继续保持政治投入，根据延期路线图规定持续推进重振协议的落实。

　　孙志强说，中方欢迎联合国同南苏丹签署《2023至2025年可持续发展合作框架》，这有利于通过发展手段为南苏丹问题提供综合、全面的解决方案。

(责编：贾文婷、燕勐)

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