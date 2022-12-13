新华社加拿大蒙特利尔12月12日电 特写：总有一处不容错过——记COP15第二阶段会议中的中国角

新华社记者康逸 陈琛

联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议正在加拿大蒙特利尔进行。位于会议中心二楼的中国角，从早到晚吸引了大量参会人员驻足。

豪尔赫·拉古纳-塞利斯是一个环保组织的负责人。5年前，他因朋友赠送的一袋乌龙茶与中国结缘，如今饮茶已经融入他的日常生活。这次在中国角的展台上，他又被“种草”了普洱茶，特意拍了照说等回去一定要买来仔细品尝。

更多的与会者为中国角举办的中国保护生物多样性成果展览所吸引。他们或观看极度濒危物种中华凤头燕鸥的短片，或欣赏江豚、蓝冠噪鹛等中国特有物种的展板，或领略奇妙的染色植物样本，或交流人与自然和谐相处的宝贵经验……连续数日的展览活动中，中国成为与会者口中系统性保护和利用生物多样性的学习榜样。

和展台上琳琅满目的明信片、纪念品一样不容错过的是旁边摆放着的一摞摞《中国的生物多样性保护》白皮书，里面饱含着中国秉持人与自然和谐共生理念、提高生物多样性保护成效、提升生物多样性治理能力、深化全球生物多样性保护合作的满满承诺，和积极践行保护生物多样性的行动答卷。

12月7日到18日，中国角将开展26场边会活动；同时设置云南日、广西日、浙江日、江西日、四川日、企业日等主题宣传日。

墨西哥生态专家阿韦拉多·罗萨斯说，很高兴有机会在这里了解到中国在环保方面的进展。他说，每天有很多中国专家在此宣讲，用大量图片和文创作品等形式来展示中国在生态保护方面所做的工作。感谢中国让我们能亲近更多的珍稀动植物，更了解我们热爱的大自然。

会议期间，不仅中国多年来在保护生物多样性方面做出的贡献备受瞩目，作为COP15主席国和第一阶段会议东道国，中国为推动“2020年后全球生物多样性框架”（简称“框架”）达成所付出的努力同样为人称道。

世界自然基金会总干事马尔科·兰贝蒂尼表示，中国与各方接触、了解并解决观点分歧，努力推动达成兼具雄心与务实平衡的“框架”。

COP15主席、中国生态环境部部长黄润秋10日呼吁，希望各方在焦点议题中展示更充分的合作精神，推动大会取得全部预期成果。

(责编：崔译戈、刘慧)