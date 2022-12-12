新华社多哈12月12日电 卡塔尔世界杯赛事如火如荼，首都多哈街头，一辆辆来自中国的纯电动力新能源客车在各体育场馆间往来穿梭，服务于世界杯期间的公共交通网络，承担起各国官员、媒体、球迷到场馆的接驳保障任务。

“这是国际大型体育赛事首次大批量引入中国新能源客车，也是纯电动客车首次作为主力服务世界杯赛事。”宇通客车卡塔尔服务团队负责人甘绍营说。

2021年12月17日，一辆宇通纯电动客车在发车仪式上。当日，宇通卡塔尔电动车批量发车仪式在河南省郑州市举行。新华社记者李嘉南摄

卡塔尔石油和天然气探明储量均居世界前列。以油气产业为经济支柱的卡塔尔，“路径依赖”惯性很大，绿色转型压力不小。以承办世界杯足球赛为契机，卡塔尔决定积极尝试。

卡塔尔国家运输公司首席运营官艾哈迈德·奥贝德利表示，按照卡塔尔“2030国家愿景”，公司需将整个公交车和轻型客车车队进行绿色转型。纯电客车相比于传统燃油车更环保，且噪音小、维护保养便捷，长期看能实现更好的经济效益。

为保障纯电客车运营，卡塔尔国家运输公司新建了3个服务场站，可同时为1000多台车辆提供充电和维修服务。其中，卢赛尔场站是卡塔尔第一个依靠太阳能作为可再生清洁能源的大型公交场站，可容纳478台电动车。

2020年，中国宇通客车中标卡塔尔服务用车项目，并且是唯一的纯电动客车供应商。然而，这是个不小的挑战。

卡塔尔属于热带沙漠气候，光照强、风沙大，夏季最高气温可超过50℃。为了“避暑”，此次世界杯赛会时间首次选在了北半球冬季。为确保长期服务当地民众，车辆必须能够全天候运营。

为保证舒适性，车辆空调设计采用智能温控算法，空调控制器自动检测识别车内外温度变化，动态调整风量，并搭载风幕机，在环境温度50℃情况下，将车内温度维持在22℃。

为保证电池在极端条件下仍能在特定温度区间正常工作，车辆动力电池配备独立、高效的液冷系统，保证车辆在运行和充电过程中，最高温度不超过45℃。

为应对风沙天气，电动机、电控和电池系统防护达到行业最高等级IP69，绝尘防水。在此基础上，又针对性地围绕整车密封、底盘防护等方面做了专项提升，增配泥沙防护结构，提升电动机对坑洼、砂石等路面适应性，确保车辆在风沙较大环境中行驶时，电动机安全运行。

中国制造，以实际行动赢得了肯定。艾哈迈德·奥贝德利表示，卡塔尔国家运输公司与宇通客车的合作成果丰硕，双方团队一道努力克服了许多困难，让车辆适应当地环境，顺利运营。非常期待未来双方能有进一步合作。

此次世界杯，宇通客车已陆续交付1500台客车服务赛会，其中888台为纯电动客车。赛会结束后，这些车辆将成为卡塔尔公交系统的一部分，便利当地民众，迎接四方游客。

宇通客车海外营销副总监彭旭告诉记者，下一步宇通客车将与卡塔尔开展深度战略合作，在卡塔尔自贸区建立电动客车工厂。未来，公司将在人才培养等方面为卡塔尔客车制造业发展提供支持，助力卡塔尔实现绿色公共交通转型。（记者：李文哲、韦骅、杨静；视频：杨静；编辑：马骁、程大雨、淡然）

新华社国际部、河南分社联合制作

新华社国际传播融合平台出品

(责编：崔译戈、刘慧)