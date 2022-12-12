新华社加拿大蒙特利尔12月12日电 专访：中国正在赢得自然保护的“世界杯”——访世界自然保护联盟高级官员詹姆斯·哈德卡斯尔

新华社记者郭爽 陈琛

“中国是世界上为自然保护做出最大贡献的国家之一，对保护自然的承诺坚定，在这方面，中国正在赢得‘世界杯’。”世界自然保护联盟高级官员詹姆斯·哈德卡斯尔在举行于加拿大蒙特利尔的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议期间接受新华社记者专访时说。

世界自然保护联盟10日在加拿大蒙特利尔宣布，更新世界自然保护联盟绿色名录，黄果树风景名胜区、神农架国家公园等11处中国自然保护地入选。

哈德卡斯尔说：“我已与中国合作伙伴和同事工作超过20年。我知道中国多么美丽，中国的生物多样性多么丰富，中国的自然保护对于生态文明建设、可持续发展、人民的健康和福祉等有多重要。中国是个幅员辽阔又多元化的国家，我们必须支持中国的工作，并向中国学习。”

具体到可以从中国学习哪些经验，哈德卡斯尔举了一些例子。比如支持自然保护的技术应用，包括通过声学监测以加强保护极度濒危的海南长臂猿，采用智能防火系统守护中国四川省唐家河国家级自然保护区大熊猫栖息地等重要保护地，通过红外相机网络系统跟踪中国东北虎等。华为公司也正在与世界自然保护联盟合作开展“科技守护自然”项目，通过技术手段有效保护自然，目前已在中国、毛里求斯、墨西哥、西班牙、瑞士落地了旗舰项目，并正在探索和其他地区合作的机会。

还有在自然保护地和周边地区展开科学研究和应用。中国国家林业和草原局、中国科学院和中国林业科学研究院等机构在管理、评估保护地领域具有很高水平和专业知识，在如何将科研成果转化并投入保护地管理等方面具有丰富经验。例如，中国正在与一些非洲国家合作，帮助他们将气候变化纳入自然保护地管理。

“中国为保护自然大量投资，建立许多自然保护区，积累了大量经验，”哈德卡斯尔说，“如果国际社会能够学习、分享、交流这些经验，那么全世界每个人都会受益。”

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