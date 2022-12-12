新华社加拿大蒙特利尔12月12日电 专访：人类不能再错过保护自然的“历史性机会”——访世界自然基金会总干事马尔科·兰贝蒂尼

新华社记者郭爽 刘曲 玛蒂娜·福斯

“我们正以前所未有的速度失去自然。”世界自然基金会总干事马尔科·兰贝蒂尼日前接受新华社记者视频专访时强调，在生物多样性加速丧失等问题不断加剧的背景下，“《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）是（应对这些挑战的）一个历史性机会，我们不能再错过”。

世界自然基金会今年10月发布报告说，大自然正面临严峻形势，1970年以来，全球受监测的野生动物种群数量平均下降69%，约100万个物种正面临灭绝威胁。

“我们正以惊人的速度丧失生物多样性。我们已经失去了世界上一半的温水珊瑚，大约足球场大小的森林每两秒消失一个，不到50年时间里全球野生动物数量减少了三分之二。”兰贝蒂尼说。

“生物多样性丧失不仅对自然界造成影响，而且越来越多地影响我们自己的生活、经济、健康。”他说，保护自然关系到人类的未来。如今，“整个世界有机会就全球计划和目标达成一致，以应对生物多样性丧失的危机”。

COP15第二阶段会议7日至19日在加拿大蒙特利尔举办。会议继续以“生态文明：共建地球生命共同体”为主题，最重要的预期成果是达成“2020年后全球生物多样性框架”（简称“框架”），擘画未来10年乃至更长时期全球生物多样性治理蓝图，对全球生物多样性保护和可持续发展意义重大。

“我们必须制定这一协议，不能再推迟了。”兰贝蒂尼说，“许多政府、企业都在为保护自然做着出色的工作，但我们需要一个全球计划，让每个人都能达成共识朝同一方向前进，以同样的雄心采取切实行动，这些行动的规模比我们迄今所见要大得多，也快得多。”

世界自然基金会指出，尽管越来越多的政府承诺达成雄心勃勃的全球生物多样性协议，但如何调动必要资金等关键问题仍未解决。据估计，目前每年生物多样性保护的资金缺口高达7000亿美元。

兰贝蒂尼说，资金问题是每次谈判中最困难的内容，特别是在关键国家面临经济衰退的时候。在他看来，一些生物多样性水平较高但保护手段较少的地区应获得更多资助。

“但另一方面，人们对自然衰退的认识和关注从未像现在这样高。”他说，人们开始重视自然，将自然的衰退视为对自身生存和繁荣的威胁，这是一种观念转变。

世界自然基金会日前发布的一项对全球大量人群的调查显示，担心全球生物多样性热点地区自然资源快速枯竭的受访者已达到近60%，超八成受访者将自然和气候变化视为对人们最重要的政策领域。

兰贝蒂尼在谈到中国作为COP15主席国的作用时说，中国与各方接触、了解并解决观点分歧、推动雄心处于合理水平，这对达成基于科学、未来避免灾难性后果的“框架”而言是基础性作用，因此中国在谈判中的作用尤其在最后两周的冲刺时刻绝对关键。他对COP15制定“框架”持乐观态度，“希望自然可以凝聚各国共识”。

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