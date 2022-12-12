新华网伯尔尼12月12日电（记者陈斌杰 陈俊侠）2022年瑞士中国学人科技协会年会暨第二届全瑞科技海报比赛10日在瑞士首都伯尔尼成功举办。

本次年会由瑞士中国学人科技协会主办，伯尔尼学生学者联合会协办，中国驻瑞士大使王世廷、瑞士各地科协会员，在瑞中国学生、学者等近百余人出席了活动。会议紧扣金融与能源两大社会热点，邀请两位业内专家分别做了“践行新金融理念分享”和“高效率钙钛矿叠层太阳能电池”为题的主旨报告。

此外，20余位学生、学者携自己的最新研究成果举办了一场科技海报比赛，向与会者展示他们的研究成果，分享科技创新的经验。与会者纷纷表示，科技海报比赛形式新颖，有助于在瑞学界同仁共同探讨工作中瓶颈问题和解决方案，并相约并肩合作携手创新。

王世廷大使在活动中致辞。他表示，瑞士中国学人科技协会是联系在瑞专家、学者和广大留学人员,促进中瑞在教育、科技、文化等领域交流合作的重要平台，希望协会在助力在瑞学生、学者个人发展，助力中瑞教育科技交流合作，助力中瑞两国人民友好互信等方面发挥更大作用。

瑞士中国学人科技协会主席高惠博士表示，协会自2004年成立以来，举办并积极参与了“瑞士创新创业大赛”等诸多中瑞两国的科技、教育、文化交流活动，搭建起了中瑞的友谊、交流、合作之桥，形成了多项具有科协特色的品牌活动。

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