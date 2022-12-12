新华社芝加哥12月11日电（记者徐静）美国中国总商会芝加哥分会2022年年会日前在芝加哥举行。在“重启希望，共向未来”的主题下，与会中美政商人士呼吁双方加强经贸合作，实现两国互利共赢。

当天，500余名中美政商界人士参加了年会。中国驻美大使秦刚在年会上发表主旨演讲表示，这些年一些中国企业来美投资，为当地经济和社会发展作出重要贡献，很好诠释了中美经贸合作互利共赢的本质。

秦刚希望在美中资企业坚定信心，在合规经营的同时积极维护自身正当权益，在收获效益的同时努力回馈社区，发挥好中美交往合作纽带和桥梁作用。他希望美方从联邦到地方政府都能为中资企业创造公平公正的环境。

芝加哥市市长莱特福特在视频致辞中表示，芝加哥地区有近120家中资企业，中企为伊利诺伊州及周边地区创造了数千个就业机会。芝加哥在中国有上海和沈阳两个姐妹城市，并与8个城市签署了友好合作协议，将继续支持中资企业在芝加哥投资。

美国中国总商会芝加哥分会会长倪频在欢迎讲话中说，当前中美关系面临许多挑战，今天中美应该合作走向更美好的未来。

活动当晚，秦刚应主办方邀请，为美中关系全国委员会主席欧伦斯颁发“美中友好特使奖”，肯定其长期致力于推动中美关系发展、增进两国相互理解和友好合作。

美国中国总商会芝加哥分会是代表美中西部地区9个州中资企业的非营利性组织。

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