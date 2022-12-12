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外媒：欧洲圣诞购物季遭遇逆风

2022年12月12日14:00 | 来源：新华网
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新华社北京12月12日电 《参考消息》12日登载《日本经济新闻》报道《欧洲圣诞购物季遭遇逆风》。文章摘要如下：

德国零售商联合会统计数据显示，今年圣诞购物季的零售业销售额约为1200亿欧元，名义增速虽达5.4%，但扣除通胀因素的实际增速为负4%。这将是2007年以来最低迷的圣诞购物季，网上销售也将实际上陷入负增长。

对大约400家零售商进行的调查显示，三分之二的商家表示，客流量低于去年。对圣诞购物季目前表现感到满意的商家仅占五分之一。德国零售商联合会总干事甘特指出：“消费者都很慎重，因为能源价格飙升导致局势不甚明朗。”

英国也遭遇强劲逆风。美国德勤公司对3000名居住在英国的人士进行调查后发现，约六成受访者会减少圣诞节支出，四成表示会在选购圣诞节礼物时改买廉价品牌。

欧洲各国的通胀水平仍在高位徘徊。11月欧元区消费价格指数上涨10%。在欧元区19国中，有11国的通胀率达到两位数，比如德国11月的通胀率就高达11.3%。英国的通胀率也在10月达到11.1%，创下41年来的新高。

布鲁盖尔研究所的测算结果显示，欧盟成员国2021年9月以来已拿出6000亿欧元帮助家庭和企业应对通胀。在巨额财政刺激下，圣诞购物季的状况依然低迷，折射出欧洲经济严重趋冷的现实。欧元区可能会在2023年一季度迎来经济连续两个季度负增长的局面，这也会加剧人们对欧元区经济即将陷入衰退的担忧。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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