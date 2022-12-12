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多家中企入选生物多样性保护最佳实践案例集

2022年12月12日13:42 | 来源：新华网
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新华社加拿大蒙特利尔12月11日电（记者林威 连漪）中国石化、国家电网、三峡集团等多家中国企业入选《企业生物多样性保护案例集》。该案例集近日在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议中国角边会上发布。

这份9日发布的案例集由世界可持续发展工商理事会、商业自然联盟、世界自然基金会等多家机构联合编制，从全球上百家企业收集的实践案例中精选出23个最佳案例，其中17个案例来自中国，包括“中国石化：孕育生物多样性效益的园区建设”“国家电网：全过程的业务管理与因地制宜的保护项目”“中国三峡：覆盖业务区的生物多样性保护及其扩展”等。

案例集选取了各国不同行业、不同规模的企业，旨在提供多样化的保护路径，突出可操作性，供企业交流借鉴，相互学习提高。

中国生态环境部宣传教育中心主任田成川表示，企业是生态文明建设必不可少的参与者，企业的可持续转型是生态文明的生动实践。领先企业一方面可以通过发挥产业协同作用，加强理念、技术创新，形成可复制、可推广的经验，另一方面通过打造生态环境企业品牌，成为行业标杆，讲好生态文明故事。

世界可持续发展工商理事会中国办公室主任周卫东表示，希望全球工商业以COP15为新的起点，共同为“2020年后全球生物多样性框架”作出努力。

COP15第二阶段会议吸引了大批企业和金融机构代表。为期两天的商业与生物多样性论坛将于12日至13日在会议期间举办。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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